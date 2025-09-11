Jair Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal Federal profundiza la estrepitosa extinción de la extrema derecha en Brasil
El Supremo Tribunal Federal, la mayor Corte Brasileña de Justicia, alcanzó una mayoría de tres de los cinco jueces que juzgaban a Bolsonaro para declararlo culpable de varios delitos y dejarlo expuesto a una posible pena de más de 40 años de prisión. Es la primera vez que un exjefe de Estado de Brasil es culpado de golpismo.
Otros siete excolaboradores de Bolsonaro en su gobierno (2019-2022) también han sido juzgados junto a él por el Supremo por participar de la trama golpista para intentar mantenerse en el poder tras el triunfo electoral de Lula.
La condena de Bolsonaro podría ser un nocaut para este exmilitar de extrema derecha a sus 70 años, pero sus aliados ya buscan amnistiarlo y algunos expertos descartan aún declarar su fin como político.
Bolsonaro fue acusado de encabezar una conspiración para desacreditar el sistema electoral brasileño, atacar instituciones y desconocer el veredicto de las urnas.
Los cinco delitos por los cuales fue juzgado incluyen liderazgo de una organización criminal armada, tentativa de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho.
La acusación de la Procuraduría General brasileña señaló que la trama golpista se inició en 2021, después que el Supremo eximiera a Lula de una condena por corrupción en su contra debido a fallas procesales.
La condena por golpismo es el mayor revés en la carrera política de Bolsonaro y abre dudas sobre el futuro de su movimiento político.
Está previsto que, tras el voto pendiente del quinto juez, el mismo Tribunal decida la pena que corresponde a Bolsonaro, que podría llegar a ser de 43 años de prisión.
El expresidente ya estaba inhabilitado por la Justicia Electoral a postularse en comicios hasta 2030 por abuso de poder político.
Pero la condena por golpismo marca el momento más crítico de la carrera política de Bolsonaro y abre dudas sobre el futuro de su movimiento, que reúne distintos tipos de derecha política.