IX Jornada Provincial de “Justicia va a los Barrios”
El próximo 26 de septiembre, se llevará a cabo en simultáneo en todos los departamentos de Entre Ríos la IX Jornada Provincial de “Justicia va a los Barrios”, una actividad que se suma a las jornadas habituales y tiene como objetivo acercar la justicia a la comunidad y brindar asistencia legal gratuita a vecinos y vecinas de cada localidad.
Durante la jornada, un equipo de profesionales del derecho y funcionarios judiciales estará presente en cada jurisdicción para ofrecer asesoramiento y orientación en materias específicas, como derechos laborales, violencia familiar, entre otros.
La iniciativa busca promover el acceso a la justicia, fortalecer la relación entre la comunidad y el sistema judicial, y facilitar la resolución de problemas legales a quienes enfrentan barreras económicas, geográficas o físicas para llegar a los tribunales de su ciudad.
Jurisdicciones y direcciones donde se podrá concurrir:
- Alcaraz, Dpto. La Paz: Escuela Secundaria n.° 1 “Tratado de Alcaraz”, de 9 a 12 hs.
- Colonia Carrasco, Dpto. La Paz: Escuela Rural n.° 10 “Ejército Argentino”, de 9 a 12 hs.
- Colonia San José, Dpto. Colón: Esc. Prim. NINA n.° 12 “Juan Bautista Alberdi”, de 10 a 12 hs.
- Concordia: Fundación Volando Alto Centro La Bianca (La Rioja 3614), de 9 a 12 hs.
- Crespo, Dpto. Paraná: Salón Municipal “Eva Perón” (San Martín 1327), de 9 a 11:30 hs.
- Faustino Parera, Dpto. Gualeguaychú: Hospital Rural “Miguel Güemes”, de 9 a 12 hs.
- Federal: Escuela n.° 9 “Jose Gervasio Artigas” (Artigas y Cepeda – B°25 de Mayo), de 9 a 12 hs.
- General Galarza, Dpto. Gualeguay: Micro Estadio El Saladero (Batalla de Caseros y Hernandarias), de 9 a 11 hs.
- Gobernador Maciá: Salón Municipal “13 de noviembre”, de 8:30 a 12 hs.
- Gualeguay: Salita Municipal Barrio Santa Rita, de 9 a 12 hs.
- Gualeguaychú: Escuela n.° 8 “Coronel Rosendo María Fraga” (Blvd. Montana 456), de 8:30 a 10:30 hs.
- Hasenkamp, Dpto. Paraná: Escuela n.° 47 “Eduardo y Federico Hasenkamp” (Pte. Perón 763), de 10 a 12 hs.
- Herrera, Dpto. Uruguay: Centro de Jubilados y Pensionados “Nicolás Herrera”, de 9 a 11 hs.
- Las Moscas, Dpto. Uruguay: Salón Comunal, de 9 a 12 hs.
- Los Conquistadores, Dpto. Chajarí: Ex Estación de Ferrocarril (Urquiza y Besada), de 9 a 12 hs.
- Nogoyá: Delegación Municipal Villa 3 de Febrero (Concordia y Enrique Merini), de 9 a 12 hs.
- Paraje Mazaruca, Dpto. Islas del Ibicuy: Escuela n.° 28 “José Hernández”, de 9 a 12 hs.
- Paraje Quebracho, Dpto. La Paz: Escuela n.° 48 “Carlos María Onetti”, de 9 a 12 hs.
- Paraná: SUM Anacleto Medina Norte (Juan Aníbal Vives 1623, casi esquina Los Chanas), de 9 a 12 hs.
- Pronunciamiento, Dpto. Uruguay: Sede del Concejo Deliberante, de 9 a 12 hs.
- Puerto Curtiembre, Dpto. Paraná: Escuela n.° 37 “Estanislao Soler”, de 9 a 12 hs.
- Rincón de Nogoyá, Dpto. Victoria: C.I.C. (Ruta 11 km. 145), de 10 a 12 hs.
- Rocamora, Dpto. Uruguay: Salón Comunal, de 9 a 12 hs.
- San Víctor, Dpto. Feliciano: Salón Comunal (Ruta Prov. 1), de 10 a 12 hs.
- Spatzenkutter, Dpto. Diamante: Salón Comunal, de 9 a 12 hs.
- Villa Clara, Dpto. Villaguay: SUM Barrio “La Clarita”, de 9:30 a 12 hs.
Consultas y trámites disponibles
Ante la Defensoría:
- Asesoramiento en cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad.
- Trámites ante organismos públicos vinculados a derechos a la salud y educación.
Ante la Fiscalía:
- Recepción y seguimiento de denuncias.
- Consultas sobre la comisión de delitos.
Ante el Juzgado de Paz (con DNI):
- Certificación de firmas en trámites previsionales, poderes, seguros, formularios de becas.
- Declaraciones juradas para asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social.
- Informaciones sumarias para beneficios previsionales y acreditación de ingresos insuficientes.
- Certificados de supervivencia y certificación de copias de partidas y documentación privada (no mayores a 3 meses).