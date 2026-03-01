Israel revela que murió el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien firmó el memorándum de entendimiento por la AMIA con Cristina Kirchner
Reportes en Israel afirman este domingo que el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, conocido en la Argentina por haber sido quien firmó el controvertido memorándum de entendimiento sobre la Causa AMIA con Cristina Kirchner en 2013, murió en los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel desde las primeras horas del sábado.
Ahmadinejad fue un político conservador, que se desempeñó como presidente de Irán de 2005 a 2013, tras haber sido alcalde de Teherán por dos años. Al comienzo de su presidencia, Alí Khamenei lo respaldó fuertemente: era visto como cercano al liderazgo islamista conservador y se le permitió besar su mano y mejillas en la ceremonia de toma de posesión, un gesto de respaldo simbólico y público.
Fue conocido por su postura de confrontación hacia Occidente, especialmente hacia los Estados Unidos e Israel. Y como un negacionista del Holocausto contra el pueblo judío por el régimen nazi de Alemania: hizo declaraciones incendiarias sobre Israel que provocaron la condena internacional.
Ahmadinejad defendió firmemente el programa nuclear de Irán, insistiendo en que era con fines pacíficos. Y con el tiempo se acercó lentamente a la Argentina, a través de fallecido Hugo Chávez en Venezuela.
Cuando Cristina Kirchner fue reelegida en 2011, le mandó un mensaje especial: “Espero que las relaciones amistosas entre las grandes naciones de Irán y Argentina se desarrollen y expandan aún más en el camino de la prosperidad”.
A nivel internacional Ahmadinejad se enfrentó a severas sanciones internacionales, especialmente por sus actividades nucleares. A nivel interno, promovió políticas económicas redistributivas y pagos directos en efectivo a los ciudadanos. Pero su administración estuvo marcada por una alta inflación, mala gestión económica y creciente aislamiento.