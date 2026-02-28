Israel revela que el ayatolá, Ali Khamenei, “fue eliminado”
Desde Israel, la Agencia AJN confirmó que fue hallado el cuerpo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, cuyo deceso se produjo durante un ataque aéreo israelí contra Teherán, lo cual se reportó hace instantes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien horas antes había afirmado que existían “crecientes indicios” de que “Khamenei fue eliminado”.
En las primeras evaluaciones realizadas en Israel tras el bombardeo, la estimación preliminar era que Khamenei podría haber resultado herido.
Posteriormente, según las versiones transmitidas a altos cargos israelíes, se indicó que el líder iraní habría muerto y que su cuerpo fue recuperado bajo los escombros provocados por el ataque aéreo.
Khamenei, a lo largo de más de tres décadas en el poder, y con 86 años, consolidó el control sobre las principales instituciones políticas, religiosas y militares del país, incluido el aparato de seguridad y el programa nuclear iraní.
La eventual confirmación de su muerte marcaría un punto de inflexión histórico para Irán y para el equilibrio estratégico en Medio Oriente, en medio de la escalada militar sin precedentes entre Jerusalén y Teherán.