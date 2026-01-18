Israel rechaza la composición de la Junta Ejecutiva para Gaza que anunció Donald Trump
Israel cuestionó la composición de un órgano del Consejo de Paz para Gaza anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye al ministro de Relaciones exteriores turco, Hakan Fidan, y a un alto funcionario qatarí.
“El anuncio de la composición del Comité director de Gaza, que depende del Consejo de paz [instalado por Trump], no fue coordinado con Israel y va en contra de su política”, afirmó un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
El primer ministro israelí “instruyó al ministro de Relaciones para que contacte al respecto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio”, agrega el texto.
La Casa Blanca anunció esta semana a los miembros de una comisión para gestionar los asuntos diarios de Gaza, junto con un comité ejecutivo de expertos internacionales que supervisarán estos esfuerzos. Se compone de un poderoso grupo de personas con fuertes conexiones en toda la región y diversos grados de influencia sobre Israel y Hamás.
Entre ellos están el ex primer ministro británico Tony Blair; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump; Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; o la política holandesa Sigrid Kaag.
Javier Milei, como presidente de la Argentina, también será parte de la Junta de la Paz que organizó Trump para intentar desactivar el conflicto en la Franja de Gaza.
También forma parte el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali Al Thawadi; el general egipcio Hassan Rashad; y la ministra para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem al Hashimy.