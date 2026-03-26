Israel mata al jefe de la Armada iraní, encargado de cerrar el Estrecho de Ormuz
Un ataque aéreo acabó con la vida del jefe de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, en Bandar Abbas, cerca del Estrecho de Ormuz, según informó este jueves el Ejército israelí, cuando la guerra el Golfo ya entra en el día 27.
Fuentes de la defensa israelí confirmaron que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fueron las responsables del ataque que acabó con la vida de Tangsiri y añadieron que este tuvo lugar a las 3:00 a. m., hora local.
El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Alireza Tangsiri fue “directamente responsable” del cierre efectivo del estrecho y que su muerte fue “explosiva”.
Tangsiri ha sido una de las figuras más vocales y estratégicas dentro de la estructura militar de Irán, especialmente en lo que respecta al control del Estrecho de Ormuz.
Su eliminación representaría un golpe táctico y simbólico inmenso por varias razones, entre ellas, el lugar donde fue alcanzado. Bandar Abbas es el puerto estratégico más importante de Irán y sede del cuartel general de su flota.
Al ser un hombre de extrema confianza de Khamenei, su reemplazo implica un reto logístico en un momento de máxima tensión en el “frente marítimo”.