Israel interceptó varios barcos de la Flotilla Global Sumud y detuvo otra vez a la activista Greta Thunberg
El Ministerio de Exteriores de Israel informó que varios barcos de la Flotilla Global Sumud fueron detenidos sin incidentes y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí, entre ellos la activista Greta Thunberg.
Según el comunicado difundido en X, “Greta y sus compañeros se encuentran sanos y salvos”, mientras que calificó a la flota que se dirigía a Gaza como “Hamás-Flotilla”. En un video compartido junto al mensaje, un militar israelí, con la cara cubierta, entrega una botella a Thunberg, que llevaba un pañuelo palestino (kifiya) en la cubierta del barco.
#DIFUNDIR Si estás viendo este video es porque fuimos interceptados por el Estado sionista de Israel. pic.twitter.com/Na62aAkwvI— Cele Fierro (@Cele_Fierro) October 1, 2025
Por su parte, la Global Sumud Flotilla denunció que la Armada israelí interceptó al menos tres embarcaciones durante la noche del miércoles, cuando navegaban rumbo a Gaza con la intención de romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria.
“Varias embarcaciones de la Flotilla, en particular el Alma, el Sirius y el Adara, fueron interceptadas y abordadas ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes en aguas internacionales”, indicó la organización en un comunicado, minutos después de alertar sobre la presencia de 20 buques no identificados en su radar.
La flotilla, compuesta por más de 40 barcos y 500 voluntarios de países mediterráneos como España, Túnez e Italia, fue interceptada a unas 80 millas náuticas de Gaza. El primer barco abordado fue el Alma, donde viajaba Thunberg, según explicó Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, presente en una de las embarcaciones.
Junto a Thunberg, participan Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela, y varios legisladores europeos. Entre los argentinos, se encuentra la legisladora porteña por el FIT, Celeste Fierro, quien difundió un video previo al abordaje convocando a marchar por la liberación de los detenidos y el fin del genocidio. También participa Carlos “Cascote” Bértola, marino de La Plata que capitanea la embarcación Estrella y Manuel y milita en Corriente Nuestra Patria y Quebracho. Allegados indicaron que su nave continuará rumbo a Gaza.
Israel mantiene el control total de las entradas y salidas de Gaza desde 2006, tras la captura del soldado israelí Guilad Shalit y la victoria electoral de Hamás en la Franja. Aunque inicialmente el bloqueo contó con la cooperación de Egipto, desde mayo del año pasado Israel controla militarmente el paso de Rafah en el marco de la ofensiva bélica actual.
De acuerdo con la ley israelí, los pasajeros detenidos pueden ser deportados 72 horas después de emitida la orden, salvo que acepten voluntariamente la expulsión, como ocurrió con cuatro de los doce activistas a bordo del Madleen, interceptado en junio pasado.