Israel felicitó al Gobierno por declarar “organización terrorista” a la Fuerza Quds y llamó a “seguir el ejemplo de Argentina”
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Guideon Saar, manifestó su apoyo a la decisión del Gobierno de declarar como organización terrorista a la Fuerza Quds, con orígenes vinculados al territorio de Irán. El israelí afirmó que se trata de un “paso significativo” e instó al resto del mundo a “seguir el ejemplo de la Argentina”.
Desde sus redes sociales, el funcionario expresó: “Celebro la decisión del gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei , de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista”.
“Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA”, agregó recordando los trágicos hechos para al país, en los cuales se vincula a Ahmad Vahidi como uno de los responsables.
“La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre”, finalizó.