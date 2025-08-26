Israel estalla: marchas contra Netanyahu tras el bombardeo al hospital y la muerte de una periodista
Miles de manifestantes en Israel incendiaron neumáticos, bloquearon carreteras y exigieron un alto el fuego inmediato para liberar a los rehenes que aún permanecen en Gaza. La protesta se produjo un día después de que el ejército israelí bombardeara dos veces el Hospital Nasser en Khan Younis, dejando 20 muertos, entre ellos médicos, periodistas y la reportera de AP, Mariam Dagga.
Crisis humanitaria en Gaza
Mientras tanto, los palestinos en Gaza se preparan para una ofensiva militar ampliada en un escenario de desplazamiento masivo, hambruna y destrucción. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, informó que en las últimas 24 horas murieron 75 personas, elevando la cifra de fallecidos a 62.819 desde octubre de 2023.
Además, tres de las muertes recientes fueron atribuidas a desnutrición y hambruna, lo que refleja el deterioro de la crisis humanitaria.
Netanyahu reúne a su gabinete
El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó a su gabinete de seguridad para este martes, aunque no está claro si debatirá los esfuerzos de tregua. Netanyahu insiste en que una ofensiva ampliada en la ciudad de Gaza es necesaria para debilitar a Hamas y recuperar a los rehenes, pero las familias de los secuestrados rechazan esta visión.
“Vuelvan a la mesa de negociaciones. Hay un buen acuerdo sobre la mesa. Podríamos cerrar un acuerdo para traer de vuelta a todos los rehenes”, dijo Ruby Chen, padre de Itay Chen, un israelí-estadounidense de 21 años cuyo cuerpo sigue en Gaza.
Según Israel, de los 251 rehenes capturados el 7 de octubre de 2023, sólo 8 fueron rescatados con vida y se estima que 50 permanecen en Gaza, de los cuales 20 estarían vivos.
Día Nacional de Lucha por los rehenes
El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel convocó un “Día Nacional de Lucha”, con pancartas que reclamaban un acuerdo inmediato. Sin embargo, miembros de la coalición de ultraderecha de Netanyahu han advertido que se retirarán del gobierno si se avanza hacia un alto el fuego.
“Podríamos haber terminado la guerra hace un año y salvado a los rehenes y soldados. Pero el primer ministro eligió sacrificar civiles para sostener su gobierno”, denunció Einav Zangauker, madre de Matan, de 25 años, secuestrado en un kibutz el 7 de octubre.
El ataque al hospital
El ataque al Hospital Nasser generó indignación internacional, sobre todo tras confirmarse la muerte de la periodista Mariam Dagga, quien días antes había retratado cómo los médicos trataban a niños desnutridos en el mismo centro de salud.
Según testigos, la mayoría de las víctimas murieron al acudir tras la primera explosión, momento en que un segundo bombardeo impactó y fue captado en vivo por televisiones internacionales.
Netanyahu calificó el hecho de “desafortunado accidente” y prometió una investigación.
Guerra en cifras
El conflicto, que comenzó tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 (que dejó 1.200 israelíes muertos), ha causado la muerte de 62.819 palestinos, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, considerado la fuente más confiable por la ONU. Israel disputa estas cifras pero no ha presentado números propios.
La mitad de las víctimas serían mujeres y niños, lo que refuerza las críticas internacionales por la magnitud del impacto en civiles.