Israel detuvo a 4 terroristas palestinos vinculados al ISIS que planeaban un atentado
Terroristas yihadistas afiliados al Estado Islámico que planeaban un atentado fueron arrestados por tropas y policías israelíes en dos operaciones en la ciudad de Jericó. Tropas del Batallón Leones del Valle detuvieron primero a tres miembros de la célula y en una redada realizada este lunes por agentes de la Gendarmería fue detenido el otro, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Policía.
“Estaban desarrollando actividades terroristas y son sospechosos de intentar perpetrar un ataque”, señaló el comunicado.
Los cuatro fueron entregados al Shin Bet (Servicio de Seguridad General) para ser interrogados.
Ayer, soldados de la unidad de comando Duvdevan siguieron información proporcionada por el Shin Bet y detuvieron a un terrorista (palestino) que se desempeñaba como traficante de armas en una red de la zona de Ramallah, según el Ejército.