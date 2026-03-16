Israel destruyó el avión que usaba Alí Khameneí y se hallaba en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán
15El Ejército israelí afirmó este lunes que ha destruido el avión usado por el ayatolá Alí Khameneí, que murió el primer día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos a Irán, en un ataque contra el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán.
Según Israel, la aeronave la usaba el antiguo líder supremo iraní, así como otros altos funcionarios y personal militar de Irán. “Otro activo estratégico del régimen ha sido debilitado”, añade la nota.
Además, el Ejército israelí ha anunciado que destruyó un complejo del régimen iraní en Teherán que los ayatolás utilizaban para desarrollar armas con capacidad para atacar satélites, según un comunicado en el que enfatiza que su existencia “representaba una amenaza” para los aparatos enviados por Israel pero también para los activos de otros países “alrededor del mundo”.
La nota explica que en las instalaciones desmanteladas se realizaban proyectos relacionados con programas espaciales militares, entre ellos el satélite ‘Chamran-1’, lanzado al espacio en septiembre de 2024. Este ataque se sumaría además al registrado el pasado viernes contra otro complejo para la investigación de la Agencia Espacial Iraní, situado en Teherán.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán actuando para defender sus capacidades en todos los ámbitos: en tierra, en el aire, en el mar y en el espacio”, concluye el comunicado de las Fuerzas Aéreas de Israel, que han anunciado el inicio de “una amplia oleada de ataques simultáneos contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz”.
Dentro de su ofensiva, el Gobierno de Benjamín Netanyahu está atacando objetivos militares, estratégicos y gubernamentales de Irán, al tiempo que intenta acabar con la infraestructura del grupo terrorista Hezbolá en Líbano, que se sumó a la ofensiva de los ayatolás contra Israel en respuesta al asesinato del anterior líder supremo iraní.
El Ejército israelí reconoció este domingo que se prepara para una “guerra larga”.