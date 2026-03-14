Israel denunció una ola de antisemitismo tras fuerte explosión e incendio frente a una escuela judía en Ámsterdam
Una escuela judía situada al sur de la capital neerlandesa, Ámsterdam, fue el epicentro de una explosión seguida de un incendio que causó daños leves al exterior del edificio. Según las autoridades, las cámaras de vigilancia grabaron a una persona colocando y detonando el explosivo en el muro exterior de la escuela.
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí denunció este sábado una “epidemia de antisemitismo” en Países Bajos tras una explosión por la noche en el exterior de un colegio judío de Ámsterdam.
“En Países Bajos arrecia una epidemia de antisemitismo”, denunció el Ministerio en un comunicado publicado en X.
“¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque?”, se pregunta Israel, que considera que “el Gobierno neerlandés debe hacer mucho más para luchar contra el antisemitismo”.
“Este es un acto cobarde de agresión contra la comunidad judía. Comprendo el miedo y la ira de los judíos de Ámsterdam”, dijo en un comunicado difundido por medios locales la alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema.
Asimismo, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó el ataque de “terrible” y dijo que iniciaría conversaciones con la comunidad judía. “Deben sentirse siempre seguros en nuestro país”, añadió.
Este ataque se suma a una explosión frente a una sinagoga de Rotterdam y a otro ataque en una sinagoga de Lieja (Bélgica) el pasado lunes.
La policía de Países Bajos arrestó a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, sospechosos de la explosión en la sinagoga de Rotterdam.
“Dos noches seguidas, un cobarde ataque con un artefacto explosivo contra un edificio judío”, dijo el ministro de Justicia neerlandés, David van Weel, añadiendo que “gracias a las medidas de seguridad y la vigilancia, se evitó un daño mayor”.