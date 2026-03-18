Israel confirma la muerte del ministro de Inteligencia iraní, Esmail Khatib
El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó este miércoles del asesinato del ministro de inteligencia iraní, Esmail Khatib, en un bombardeo anoche. Según el Ejército israelí, Khatib desempeñó un papel fundamental durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta “a la detención y el asesinato de manifestantes como en la configuración de la evaluación de inteligencia”.
“Tras los contundentes asesinatos de altos funcionarios del régimen, el líder de facto de Irán y jefe de la organización Basij, (Ali) Larijani y (Gholamreza) Soleimani, anoche también fue asesinado el ministro de Inteligencia iraní, (Esmail) Khatib, quien estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen”, recoge el comunicado.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz explicó, tras anunciar el asesinato del ministro de Inteligencia iraní Esmail Khatib que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu autorizaron al ejército a atacar “a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional”.