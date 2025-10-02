Israel condenó el ataque en Manchester: “Aborrecible y profundamente angustioso”
Al menos dos personas murieron y tres se encuentran gravemente heridas luego del atentado de este jueves frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en el barrio de Crumpsall, al norte de Manchester (norte de Inglaterra). La embajada de Israel condenó el incidente.
“La Embajada de Israel en el Reino Unido condena el ataque perpetrado hoy en Yom Kipur en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Manchester. Que tal acto de violencia se haya perpetrado en el día más sagrado del calendario judío, en un lugar de oración y comunidad, es aborrecible y profundamente angustioso”, dijeron.
“La embajada está en estrecho contacto con la comunidad judía de Manchester, las autoridades británicas y el Community Security Trust (CST) para supervisar los acontecimientos y garantizar que se brinde el apoyo necesario”, continuó.
“Agradecemos a la Policía del Gran Manchester su rápida respuesta. La seguridad de las comunidades judías en el Reino Unido debe estar garantizada. Los pensamientos y oraciones del pueblo de Israel están con las víctimas, sus familias y toda la comunidad judía en este momento difícil”, concluyó la embajada.
Ataque terrorista en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Mánchester, en Iom Kipur (Día del perdón)
El atacante embistió con su coche a tres personas que se disponían a entrar en la sinagoga antes de salir y apuñaló a otro hombre. El terrorista fue… pic.twitter.com/YWwNNcWfEf
— Eric Grimberg (@EricGrimberg1) October 2, 2025
En Londres, el alcalde Sadiq Khan ha reforzado la seguridad de todas las sinagogas y escuelas judías y centros comunitarios.
En Gran Bretaña conviven musulmanes y judíos en días de gran tensión por la guerra en Gaza. En Manchester viven 123.000 musulmanes y 30.000 judíos, la segunda comunidad después de Londres. En el Reino Unido viven 3.800.000 musulmanes, que corresponde a la segunda religión del país, y 288.000 judíos.