Israel celebra la liberación de los 20 rehenes tras 738 días de cautiverio: Trump llega al país y afirma que “la guerra ha terminado”
Después de una noche de tensión, insomnio y expectativa, Israel amaneció con la noticia más esperada en más de dos años. Poco antes de las 8 de la mañana, hora local (las 2 en Argentina), comenzaron las primeras liberaciones de rehenes en manos de Hamas, tras 738 días de horror desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Minutos antes del mediodía, todos los cautivos con vida ya estaban bajo custodia israelí.
La confirmación de que los rehenes eran entregados a la Cruz Roja y luego al Ejército israelí (IDF) desató una ola de emoción nacional. En la llamada “Plaza de los Rehenes” de Tel Aviv, estallaron los aplausos, cantos y abrazos. Era el principio del fin de una pesadilla colectiva.
Tras casi dos años de guerra, el acuerdo entre Israel y Hamas, firmado con mediación de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, marcó un punto de inflexión. Israel liberó a 1.900 prisioneros palestinos como parte del intercambio.
Los primeros liberados y la emoción en la plaza
En la “Plaza de los Rehenes”, epicentro de la lucha por traerlos a casa, miles de personas aguardaron con música y mensajes de esperanza. Los primeros siete rehenes identificados fueron Alon Ohel, Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor y Omri Miran. Las pantallas gigantes mostraron sus rostros mientras las banderas israelíes y amarillas flameaban sin descanso.
“Están todos de pie y caminando”, anunció una locutora, provocando una explosión de aplausos y lágrimas. A diferencia de ocasiones anteriores, Hamas permitió a algunos rehenes comunicarse con sus familiares, en lo que se consideró una “operación política”.
Los hermanos Cunio, entre los liberados
Entre los momentos más emotivos, se conoció una foto de los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, quienes lograron hablar con su familia. Su madre, Silvia, relató entre lágrimas: “Solo los vi, estaban bien, no podía escuchar nada, pero estaban bien”.
Poco después, se anunció la liberación de una segunda tanda de rehenes, entre ellos los argentinos David y Ariel Cunio y Eitan Horn. A las 10:55, una locutora confirmó que “todos los rehenes vivos ya estaban libres”, provocando un estallido de júbilo.
Los liberados fueron atendidos médicamente y reunidos con sus familias, tras más de dos años en cautiverio. La familia de Horn expresó: “Tras 738 largos días, Eitan regresa a casa. Nuestra familia está completa. La sociedad israelí luchó por él y por todos los rehenes”.
El incumplimiento de Hamas y la entrega de cuerpos
El acuerdo contemplaba también la entrega de 28 cuerpos de rehenes fallecidos, entre ellos el argentino Lior Rudaeff, pero solo cuatro serán devueltos este lunes, lo que provocó reclamos y denuncias de incumplimiento por parte del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.
“Esto representa una grave violación del acuerdo por parte de Hamas”, señalaron en un comunicado, pidiendo la intervención inmediata del gobierno israelí y los mediadores.
La llegada de Donald Trump a Israel
A las 9:44, las pantallas mostraron el Air Force One del presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizando en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Su llegada fue recibida con ovaciones y carteles que decían “Thank you, Trump!”.
Trump, quien presionó a Benjamin Netanyahu para poner fin a la guerra, fue recibido por el premier y el presidente Isaac Herzog, quien le agradeció “por su compromiso con la paz”. En un discurso ante la Knesset, Trump declaró: “En lo que a mí respecta, la guerra ha terminado”.
El mandatario anunció que Hamas aceptó un plan de desarme y que viajaría luego a Egipto para una cumbre de paz con líderes árabes y occidentales. “Este es mi gran honor: un nuevo comienzo para Medio Oriente”, escribió en el libro de visitas del Parlamento israelí.
Aunque Netanyahu canceló su participación en la cumbre por la festividad judía Simjat Torá, la reunión marcará el inicio de una etapa diplomática inédita, con la presencia de Mahmoud Abbas y el respaldo internacional al plan de paz de 20 puntos impulsado por Trump.