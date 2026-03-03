Israel bombardea el complejo presidencial en Teherán y los muertos ascienden a 787
El Ejército israelí informó este martes de que bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, arrojando “decenas de municiones” contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.
“En la noche de este lunes, la Fuerza Aérea lanzó un ataque contra edificios gubernamentales y de seguridad dentro del complejo de comando del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, afirma un comunicado castrense sobre el ataque.
Estas instalaciones están situadas a pocos metros del complejo donde fue asesinado el sábado el líder supremo, Alí Khamenei, junto a otros oficiales.
Los bombardeos tuvieron como objetivo la Oficina presidencial, pero también la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; la entidad encargada de la toma de decisiones en materia de seguridad del régimen.
En total, el Ejército israelí ha atacado aproximadamente 600 objetivos en Irán, según su propio recuento. Y en su otro frente, El Líbano, asegura haber atacado en el último día “más de 160 objetivos” de Hezbollah en el sur del país, donde además ha profundizado su invasión terrestre.
Teherán concentra el 56 % de los ataques registrados, seguida de las provincias de Kurdistán (oeste) y Hormozgan (sur), en el estrecho de Ormuz.
Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones militares, edificios residenciales y el muelle Shahid Bahonar, en Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en la provincia de Hormozgan, a orillas del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz.
Al menos 787 personas han muerto en la República Islámica, incluidas 180 en un ataque contra una escuela.
“Este es un ataque sistemático no solo contra militares, sino también contra civiles”, declaró el periodista Mohammad Khatibi al Servicio Mundial de la BBC desde Irán.
Afirma que “toda la capital”, Teherán, ha sido atacada por ataques estadounidenses e israelíes desde que estalló el conflicto el sábado.
Esto incluye torres de comunicación, estaciones de radiodifusión y el Gran Bazar de la ciudad, que, según Khatibi, ha quedado “reducido a escombros”.