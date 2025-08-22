Israel amenaza: “Ciudad de Gaza será arrasada si Hamas no acepta nuestros términos”
El ministro de defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la Ciudad de Gaza será destruida si Hamas no acepta desarmarse y liberar a todos los rehenes, en un nuevo rechazo al plan de paz aceptado días atrás por el movimiento palestino, propuesta a la que Israel no ha respondido de manera formal, pero ha descartado con este tipo de declaraciones.
Los comentarios de Israel Katz se produjeron después de que el gabinete israelí aprobara planes para un asalto masivo a la Ciudad de Gaza, a pesar de la amplia oposición internacional y nacional, y cuando la ONU acaba de declara que en Ciudad de Gaza hay una hambruna del peor y más grave nivel de una escala de cinco.
El lunes, Hamas aceptó una propuesta de mediadores qataríes y egipcios para un alto el fuego de 60 días, que, según Qatar, supondría la liberación de la mitad de los rehenes restantes en Gaza, en dos fases.
Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aparentemente ha rechazado esta propuesta, afirmando que había ordenado el inicio de las negociaciones para la liberación de todos los rehenes restantes y el fin de la guerra en Gaza en términos “aceptables para Israel” que no son los de la propuesta.
Los medios israelíes citaron a un funcionario israelí que afirmó que se enviarán negociadores para reanudar las conversaciones una vez que se determine la ubicación.
En una declaración en video durante una visita al cuartel general de la división de Gaza en Israel el jueves por la noche, Netanyahu afirmó haber “dado instrucciones para iniciar de inmediato las negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes”.
“He venido a aprobar los planes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas”, declaró.
“Estos dos asuntos —derrotar a Hamas y liberar a todos nuestros rehenes— van de la mano”, añadió Netanyahu, sin dar detalles sobre la siguiente etapa de las conversaciones.
Reforzando el mensaje de Netanyahu, el ministro de Defensa, Katz, publicó en redes sociales el viernes: “Pronto, las puertas del infierno se abrirán sobre los asesinos y violadores de Hamas en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme”.
“Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamas, se convertirá en Rafah y Beit Hanún”, añadió, en alusión a dos ciudades aplanadas por las bombas israelíes. Ambas ciudades han quedado reducidas a ruinas.