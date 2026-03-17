Israel afirma que Ali Larijani y Gholam Soleimani, dos altos líderes iraníes “fueron eliminados”
El máximo responsable de seguridad de Irán y el jefe de la milicia Basij de la Guardia Revolucionaria murieron en ataques aéreos durante la noche del lunes al martes, un duro golpe para el liderazgo del país, según informó el martes el ministro de Defensa israelí. Mientras tanto, Teherán lanzó desafiantes nuevas andanadas de misiles y drones contra sus vecinos árabes del Golfo y contra Israel.
Tanto el jefe de seguridad Ali Larijani como el general Gholam Reza Soleimani fueron “eliminados anoche”, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado.
Cabe recordar que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, murió en un ataque aéreo el 28 de febrero, el primer día de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, y otros altos dirigentes de la teocracia iraní han muerto desde entonces.
Los medios estatales iraníes no confirmaron de inmediato ninguna de las muertes. Sin embargo, anunciaron que un comunicado de la oficina de Larijani se publicaría en breve.
Larijani provenía de una de las familias políticas más influyentes de Irán. Expresidente del Parlamento y asesor político principal, fue designado para asesorar al fallecido Jamenei sobre la estrategia en las negociaciones nucleares con la administración Trump.
También se desempeñó como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, su máximo órgano de seguridad.
Soleimani, por su parte, era el jefe de la milicia Basij, a la que el ejército israelí calificó de “aparato armado del régimen terrorista iraní”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indica que Soleimani nació en 1965. Ha sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por su papel en la represión de la disidencia durante años a través de la Basij.
El asesinato de Soleimani probablemente debilitaría aún más el mando y control de la Basij, lo cual sería crucial para sofocar cualquier levantamiento contra la teocracia.