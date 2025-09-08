Israel acusa a España de “antisemita”
El presidente español Pedro Sánchez anunció medidas de España contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. La respuesta de Israel no tardó en llegar. El ministro de Exteriores de Netanyahu, Gideon Saar, retrucó desde sus redes sociales.
“El gobierno español lidera una línea hostil anti-israelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio”, señaló Saar.
Y agregó: “El intento del corrupto gobierno de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques anti-israelíes y antisemitas es evidente.” Con estas palabras, Saar aludió al escándalo de corrupción dentro del PSOE y a las investigaciones judiciales que involucran a la esposa y al hermano del presidente español.
Israel anunció, además, que prohíbe la entrada a su país a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y a la ministra de Infancia, Sira Rego, ambas muy críticas con la ofensiva de Netanyahu en Gaza. Rego, por otra parte, es hija de un palestino y una española.
En su respuesta a las sanciones que el gobierno de Pedro Sánchez aplicará a Israel, el canciller de Netanyahu recordó el reconocimiento del Estado de Palestina que España realizó el año pasado, junto a Irlanda y Noruega.
“También es sorprendente la falta de conciencia histórica sobre los crímenes de España contra el pueblo judío, incluyendo los crímenes de la Inquisición, las conversiones religiosas forzadas y la expulsión española -enumeró el ministro israelí Saar-. La limpieza étnica completa de los judíos a finales del siglo XV”.