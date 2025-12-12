Iron Maiden vuelve en octubre del 2026 a la Argentina
Hay bandas que no sienten el paso del tiempo y se mantienen más vigentes que nunca, en el olimpo del reconocimiento mundial. Este es el caso de Iron Maiden, la legendaria banda de heavy metal fundada en 1975 por el bajista Steve Harris que pese al transcurso de los años siguen llevando su música a todos los rincones del planeta. Rock & Pop será la radio oficial del concierto.
En diciembre de 2024 visitaron por última vez la Argentina, con presentaciones en el Movistar Arena y en el estadio de Huracán, impulsados por su gira “The Future Past World Tour”, ambas con entradas agotadas.
Pues bien, luego de un posteo en el Instagram oficial de la banda, con las banderas de la Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador y la pregunta de “¿Están listos?”, hoy confirmaron el tramo sudamericano de su gira “Run For Your Lives”.
Y por supuesto, en ese destino está Buenos Aires.
El tour latinoamericano
5 de octubre: San Salvador, El Salvador – Estadio Jorge “Mágico” González (con The Raven Age & Souls of Steel)
8 – San José, Costa Rica – Estadio Nacional (con The Raven Age)
11 – Bogotá, Colombia – Vive Claro (con The Raven Age)
14 – Quito, Ecuador – Estadio Atahualpa (con The Raven Age)
17 – Lima, Perú – Estadio Nacional (con The Raven Age)
20 – Buenos Aires, Argentina – Estadio Hurácan (con La H no murió)
25 – San Pablo, Brasil – Allianz Parque (con Alter Bridge)
31 – Santiago, Chile – Estadio Nacional (con Mammoth & Nuclear)
Cómo y cuándo comprar las entradas
En la Argentina, habrá una preventa exclusiva a partir del martes 16 de diciembre a las 13, que los clientes de BBVA podrán comprar con hasta seis cuotas sin interés. La venta general será a partir del 18 de diciembre a las 13hs.
Las entradas se consiguen exclusivamente a través de @livepassarg y se recomienda no comprar fuera de los sitios oficiales.
La fecha que Iron Maiden anunció para la Argentina es el 20 de octubre. Y se ve que les gustó, porque el estadio volverá a ser el de Huracán. La banda argentina invitada -y que sabrá estar a la altura, seguramente- es La H no murió, que toca el repertorio de Hermética, con algunos de sus integrantes originales.
En 2024, cuando la banda anunció su show del 1 de diciembre en Huracán, las entradas se agotaron en cuestión de minutos, lo que los obligó a programar un concierto al día siguiente en el Movistar Arena, que también vendió todas sus localidades.
Teniendo en cuenta que entre la fecha anunciada del 20 de octubre en Buenos Aires -y la pasión por Iron Maiden del público argentino- y la de San Pablo hay cinco días, bien se puede pensar que la Dama de Hierro deba ofrecer algún show más en Buenos Aires.
Iron Maiden, una costumbre argentina
Hay un eje básico que no se negocia en el pacto tácito de fidelidad que existe entre Iron Maiden y su audiencia tras tantos años, y es la exigencia mutua de ambas partes. Eso implica que el grupo dará todo de sí, pero nunca le entregará la comida en bandeja y en la boca a sus seguidores.
Tras una docena de presentaciones en la Argentina, equiparar a Iron Maiden con los Ramones o los Rolling Stones en cuanto a una localía criolla no suena para nada descabellado.
Cuando La Dama de Hierro anunció su Run For Your Lives World Tour, se supo que la pata europea comenzaría en mayo de 2025 en Hungría y se extendería por un año. Ahora confirmaron que volverán a hacer las delicias del público metalero argentino.