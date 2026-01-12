Irascible argentina dio la nota en Punta del Este amenazando con un bate de beisbol
Una escena tan insólita como violenta rompió este fin de semana la calma habitual de Punta del Este y quedó registrada en un video. Una conductora argentina protagonizó una pelea de tránsito en plena vía pública y amenazó a otro automovilista con un bate de béisbol, en medio de un embotellamiento y ante la mirada atónita de otros conductores.
El episodio ocurrió en la zona de Los Muergos y Calle 20, uno de los puntos más transitados. Allí, la mujer circulaba a bordo de una camioneta SUV gris cuando, según se observa en las imágenes, se habría enfurecido porque otro conductor le tocaba insistentemente bocina.
La discusión escaló rápidamente. La mujer se bajó del vehículo, intercambió insultos con el hombre y luego regresó a la camioneta para buscar un bate de béisbol, con el que volvió a enfrentarlo. “Andá, forro. A mí no me vas a decir boluda”, se la escucha gritar, visiblemente alterada.
Una mujer argentina discutió con un hombre en medio de un importante embotellamiento en Punta del Este, bajó de su vehículo con un bate de béisbol y amenazó con romperle el auto https://t.co/O6rR8tKVAs pic.twitter.com/LbYctVbVme
— LA NACION (@LANACION) January 12, 2026
La escena tuvo incluso un costado tan desconcertante como viral: en medio de la discusión, la conductora realizó un breve bailecito frente al otro vehículo mientras continuaba con los insultos. “Mirá cómo tiemblo. Andá a hacerte una cirugía en la cara”, lanzó, siempre ante las cámaras de celulares que registraban el momento.
Desde uno de los autos detenidos por el caos vehicular, otro testigo intervino a los gritos. “A ver, señora, todo Punta del Este parado por culpa de la señora”, se oye decir en el video, que rápidamente comenzó a circular por redes sociales.
Pese a la tensión y a la violencia verbal, el episodio no pasó a mayores y no se registraron personas heridas. Tampoco trascendió si hubo intervención policial o sanciones posteriores.