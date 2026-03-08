Irán ya eligió a su nuevo guía supremo tras la muerte de Ali Khamenei, pero el nombre aún no fue revelado
La Asamblea de Expertos de Irán ya designó al nuevo guía supremo que conducirá el país, en medio del conflicto bélico que enfrenta a la República Islámica con Israel y Estados Unidos. El elegido será el sucesor del ayatollah Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero pasado tras una ola de ataques israelíes y estadounidenses, según confirmaron este domingo integrantes del órgano clerical encargado de la designación.
Sin embargo, las autoridades aún no difundieron públicamente el nombre del nuevo líder.
“El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido”, afirmó Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, en declaraciones citadas por la agencia de noticias Mehr. “Su nombre será revelado más tarde”, agregó.
En la misma línea, Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán dentro de ese órgano, aseguró que “el candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la Asamblea de Expertos, ya fue designado”, según informó la agencia Isna.
Otro integrante del cónclave, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó en un video difundido por la agencia Fars que la decisión se tomó con “una opinión firme, que refleja la posición mayoritaria” dentro de la asamblea.
Tras conocerse que ya fue elegido el nuevo líder, comenzaron a circular especulaciones sobre quién asumirá el máximo poder en Irán. Entre los nombres mencionados aparece Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido Ali Khamenei, quien lideraba el país desde 1989.
El cargo de guía supremo representa la máxima autoridad política y religiosa de Irán, con poder decisivo sobre las principales decisiones del Estado, en un contexto en el que el país atraviesa una escalada militar que se intensificó en los últimos días.
Mientras se define la transición en el liderazgo, nuevos ataques impactaron en infraestructura energética iraní. Durante la noche del sábado, Estados Unidos e Israel bombardearon cinco instalaciones petroleras en Teherán, según informó este domingo un directivo del sector a la televisión pública.
“Cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos petroleros, en Teherán y en la provincia de Alborz, fueron atacados por aviones enemigos”, explicó Keramat Veyskarami, presidente ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petroleros.
El funcionario indicó que las cinco instalaciones sufrieron daños, aunque aseguró que “el fuego estaba bajo control”.