Irán nombró al ayatolá Alireza Arafi como líder supremo interino tras la muerte de Khameneí
Irán nombró al ayatolá Alireza Arafi para su consejo de liderazgo interino, que estará al mando del país tras el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Khameneí, confirmó el portavoz del consejo, Mohsen Dehnavi, en una publicación en X.
El consejo interino, que también incluirá al presidente y al jefe del poder judicial, dirigirá el país hasta que la Asamblea de Expertos “elija un líder permanente lo antes posible”.
Khameneí murió supuestamente en su oficina en Teherán mientras dirigía la respuesta del régimen a los ataques coordinados contra el país, según informó la Agencia Fars, que declaró el inicio de un luto público de 40 días para velar al líder de la nación.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria anunció que la ofensiva “más intensa” contra Israel y bases estadounidenses en la región está a punto de empezar.