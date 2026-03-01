Irán es virtual baja para el Mundial FIFA 2026
En medio de un escenario internacional extremadamente tenso, la Federación de Fútbol de Irán confirmó que remitiría a la FIFA su decisión irrevocable de no participar en el Mundial de la FIFA 2026, a pesar de haber logrado su clasificación. La extrema decisión se evaluó tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel que derivaron en la muerte del ayatolá Alí Jamenei y dejaron más de 200 víctimas, generando una profunda crisis política y social en el país.
Frente a este contexto, el Gobierno declaró el estado de emergencia y priorizó la reorganización política y de seguridad nacional. Como consecuencia, la Federación de Fútbol local reconoció que no existen garantías logísticas ni deportivas para sostener la participación del seleccionado en el torneo, que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.
Irán integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, en lo que iba a ser su participación en el primer Mundial con formato ampliado a 48 selecciones.
De acuerdo con el reglamento del organismo rector del fútbol mundial, ante la baja de una federación clasificada el Consejo de la FIFA tiene la potestad de designar un reemplazante. El artículo 6.2 contempla la incorporación de otra asociación según criterios deportivos y organizativos, además de posibles sanciones económicas para el equipo que renuncia a la competencia.
En ese escenario, Australia aparece como el principal candidato a quedarse con la plaza vacante debido a su posición en el ranking internacional y su reciente rendimiento en las eliminatorias asiáticas. Sin embargo, también se analizan otras selecciones que quedaron cerca de obtener el boleto mundialista, por lo que la resolución final dependerá exclusivamente de la FIFA.
La salida iraní se convertiría así en la primera baja confirmada rumbo al Mundial 2026 y obliga a reorganizar la planificación deportiva de un certamen histórico, que contará con 48 participantes y un total de 104 partidos, el formato más grande desde la creación del torneo.