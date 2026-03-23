Irán desmiente a Trump y niega diálogo de Teherán con Washington
Donald Trump anunció que está negociando con Irán y ordenó frenar por cinco días los ataques contra sus plantas eléctricas, sin embargo, la agencia de noticias Mehr publicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en el cual afirma que: “No existe diálogo entre Teherán y Washington”.
“Los comentarios de Trump buscan reducir los precios de la energía y ganar tiempo para implementar sus planes militares”, según el comunicado.
Añade que existen iniciativas de países de la región para reducir las tensiones, pero que sus preocupaciones deben dirigirse a Washington, “el país que inició esta guerra”.
Por su parte, la embajada iraní en Kabul, Afganistán, también reaccionó al mensaje de Trump y afirmó que: “El presidente de EE.UU. se abstuvo de atacar tras la severa advertencia de Irán”.