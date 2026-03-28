Irán denuncia ataque de EE.UU. e Israel contra universidad en Teherán
Estados Unidos e Israel bombardearon en la madrugada de este sábado la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán, sin víctimas mortales pero provocando daños materiales, denunció el centro educativo. Resumen de las más relevantes noticias desde Medio Oriente.
El Departamento de relaciones públicas de la universidad informó en un comunicado, difundido por la agencia de noticias Fars, que el bombardeo coordinado estadounidense e israelí causó daños en las instalaciones del centro educativo y “generó pánico entre los residentes de las zonas cercanas, incluidas áreas residenciales y comerciales, así como entre los pacientes del hospital próximo a la universidad”.
“La Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán condena enérgicamente el ataque contra centros científicos y universitarios, al considerarlo contrario a los principios humanos y a las leyes internacionales”, denunció la misma fuente.
Daños significativos a los radares del aeropuerto de Kuwait por un ataque de drones
El Aeropuerto Internacional de Kuwait fue objeto de varios ataques con drones que causaron daños significativos a su sistema de radar, aunque no se registraron víctimas.
Abdullah Al-Rajhi, portavoz de la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait, declaró en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias KUNA que los equipos de respuesta a emergencias y las autoridades competentes se desplazaron rápidamente al lugar y tomaron las medidas necesarias para controlar la situación y evaluar los daños.
Añadió el comunicado que los ataques causaron interrupciones importantes al dañar la infraestructura de radares del aeropuerto.
Mueren cinco paramédicos en ataque aéreo israelí en el sur del Líbano
Cinco paramédicos murieron por un bombardeo israelí a una ambulancia en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, mientras que otras cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas en otro ataque aéreo israelí en la localidad de Al-Haniyah, cerca de la misma región.
Israel llevó a cabo este sábado bombardeos contra varias localidades del sur de Líbano, informaron medios de comunicación estatales, después de los ataques del viernes como parte de la ofensiva que lleva en territorio libanés contra la milicia proiraní Hezbollah.
Mueren tres periodistas libaneses en ataque israelí
Tres periodistas libaneses murieron en un ataque israelí contra el auto en el que circulaban por el sur del Líbano, según informó una fuente militar.
Entre los tres periodistas libanesesmuertos en el ataque contra su vehículo se encontraba un corresponsal de una emisora vinculada a Hezbollah, según informó una fuente militar a la agencia AFP.
Al Shouaib, del canal Al-Manar de Hezbollah, y Fatima Fatouni, de Al-Mayadeen, considerada cercana al movimiento respaldado por Irán, murieron en Jezzine, junto con el hermano de Fatouni, que era camarógrafo, añadió la fuente.
Israel mató a dos altos mandos de Hezbollah en un nuevo ataque contra Beirut
Durante la madrugada de este sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron decenas de infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en Líbano y abatieron a dos altos mandos de la unidad de comunicaciones de la organización en Beirut, la capital de Líbano.
En estas operaciones, las FDI eliminaron a Ayoub Hussein Yacoub, alto mando de la unidad de comunicaciones de Hezbollah, quien anteriormente desempeñó un papel clave en la unidad de misiles, dirigiendo el fuego y coordinando ataques y lanzamientos contra Israel durante la Operación “Flechas del Norte”. También participó en el fortalecimiento de la unidad de misiles.
Además, Yasser Muhammad Mubarak, otro alto mando de la unidad de comunicaciones y miembro de la unidad de misiles, resultó muerto.