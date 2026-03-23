Irán amenaza con destruir infraestructuras vitales en toda la región del Golfo Pérsico
Según despachos de EFE, AP, AFP y The New York Times, Irán reaccionó con furia al ultimátum lanzado por Donald Trump, quien exigió que en 48 horas el régimen libere el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, pieza clave de la guerra en Oriente Medio y punto neurálgico de la economía mundial.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, advirtió que están dispuestos a “destruir de forma irreversible” infraestructuras vitales en toda la región del Golfo en caso de que Estados Unidos e Israel ataquen las centrales energéticas del país, según remarcó.
La intimación de Trump sostiene que, de no cumplirse su demanda, EE.UU. bombardearía la totalidad de los sistemas de energía de Irán. “Destruiremos varias centrales energéticas. ¡Empezando con la más grande!”, escribió en su red social. No indicó los blancos, pero se descuenta que apunta a los grandes yacimientos de gas, las instalaciones petroleras en la isla de Kharg, las plantas de energía eléctrica e, improbablemente, las usinas nucleares.
Ghalibaf sostuvo que Irán está listo para un contraataque que apunte a infraestructuras vitales y a instalaciones energéticas y petroleras de toda la región. “Serán consideradas objetivos legítimos”, sostuvo.
Advirtió además que, como efecto inevitable de esta escalada, se disparará el precio del petróleo, que el viernes cerró en un promedio de 110 dólares el barril, cuando cotizaba en torno a poco menos de 80 dólares antes de la guerra. Un alza continuada del crudo, según economistas y el FMI, provocará una recesión global, con caída del crecimiento del PBI mundial de medio punto y una suba de la inflación de 1,5 puntos.
Las amenazas del régimen persa incluyeron además la cancelación total del tránsito en Ormuz en caso de que Trump cumpla su advertencia. “El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales energéticas destruidas sean reconstruidas”, afirmó Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina a las Fuerzas Armadas iraníes.
Ese paso, por el cual normalmente transita el 20 por ciento del crudo que consume el mundo, la misma cantidad de gas licuado y cerca de 35% de los fertilizantes, está abierto por el momento solo para los aliados de Irán, especialmente China, Rusia y la India, que en conjunto integran el grupo BRIC’s del llamado “global south” que orienta Beijing.
Agregaron que en el plan de ataques se incluirán, además de las plantas energéticas, las plantas de desalinización e infraestructuras de tecnologías de la información vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región.
No es claro si Trump lanzó su ultimátum a sabiendas de que los iraníes lo rechazarían. El diplomático y politólogo israelí Eran Etzion comentó en redes que la cuestión deja en un grave encierro al presidente norteamericano.
Llevar adelante el ultimátum, advirtió, “incendiará el Golfo y creará una crisis histórica sin precedentes en el mercado energético mundial y en la economía global”. La alternativa de no implementarlo, en tanto, “presentaría a Trump, no por primera vez, sin poder de negociación y cuyas palabras no deben tomarse en serio”, sentenció.
Entre tanto, Egipto y Qatar informaron a Washington e Israel que Irán aceptaría negociar, pero en condiciones muy rígidas, enunciadas en las últimas horas por Tasnim, la agencia vinculada a los Guardianes de la Revolución.
Entre esas exigencias figuran: la garantía de que el conflicto no se repetirá; el cierre de las bases militares estadounidenses en la región; el pago de una indemnización a Irán; el fin de la guerra contra todos los grupos regionales afiliados a Irán; la implementación de un nuevo régimen jurídico para el estrecho de Ormuz; y el enjuiciamiento penal y la extradición de los operadores de medios antiiraníes.
Por su parte, Trump quiere que Irán se comprometa en seis puntos: ningún programa misilístico durante cinco años; cero enriquecimiento de uranio; desmantelamiento de las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow; protocolos estrictos de supervisión externa sobre la creación y uso de centrifugadoras y maquinaria relacionada que podría favorecer un programa de armas nucleares; tratados de control armamentístico con los países de la región que establezcan un límite máximo de 1.000 misiles; y ninguna financiación a grupos afines como Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen o Hamas en Gaza.
Ambas listas muestran claramente una distancia significativa, por ahora insalvable: Irán rechazó repetidamente varias de las exigencias estadounidenses.
En cuanto a las demandas iraníes, según un funcionario estadounidense, Trump considera “inaceptable” la propuesta de indemnizaciones. Aunque, según otro funcionario, podría existir margen de negociación sobre la devolución de los bienes congelados a Irán, las diferencias siguen siendo muy amplias.