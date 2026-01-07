Irán amenaza a Estados Unidos e Israel por “la retórica” de Trump y Netanyahu
El jefe del ejército de Irán amenazó este miércoles a los Estados Unidos y a Israel con una acción militar preventiva debido a la “retórica” contra el régimen islámico, en una posible referencia a la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Washington “acudirá en su rescate”.
En tanto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ordenó el miércoles a las fuerzas de seguridad que no repriman las protestas y distinguió entre los manifestantes y quienes llamó “alborotadores”.
Pezeshkian no es la figura más importante del gobierno de la república islámica, sino el líder supremo, ayatollah Ali Khamenei. Pero el hecho de que Pezeshkian se sintiera obligado a ordenar a las fuerzas de seguridad que muestren moderación se interpreta como una señal de que el gobierno está preocupado.
“Los estamos observando de cerca. Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, creo que serán golpeados muy duro por Estados Unidos”, declaró Trump este domingo.
Por su parte, Netanyahu afirmó el domingo en consejo de ministros que Israel es “solidario con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”.
Los comentarios del general de división Amir Hatami se producen en un momento en que Irán intenta responder a lo que considera una doble amenaza planteada por Israel y Estados Unidos, así como a las protestas provocadas por sus problemas económicos, que se han convertido en un desafío directo a su teocracia.
Muchos temen que Israel, un estrecho aliado de Estados Unidos, vuelva a atacar al país como hizo durante la guerra de 12 días contra Teherán en junio.
En esa ocasión, Israel eliminó a una serie de altos cargos militares y científicos nucleares, y Washington bombardeó sitios de enriquecimiento nuclear iraníes.
Hatami habló ante estudiantes de la academia militar. Asumió el cargo de comandante en jefe del ejército iraní -conocido por la palabra en farsi “artesh”- luego de que Israel mató a varios de los principales comandantes de la República Islámica en la guerra de 12 días.
Es el primer oficial militar en décadas que ocupa un puesto controlado durante mucho tiempo por la Guardia Revolucionaria.
“La República Islámica considera la intensificación de la retórica contra la nación iraní como una amenaza y no dejará que continúe sin respuesta”, manifestó Hatami según la agencia noticiosa estatal IRNA.
“Puedo decir con confianza que hoy la preparación de las fuerzas armadas de Irán es mucho mayor que antes de la guerra. Si el enemigo comete un error, enfrentará una respuesta más decisiva, y cortaremos la mano de cualquier agresor”, agregó.
El vicepresidente de Irán a cargo de los asuntos ejecutivos, Mohammad Jafar Ghaempanah, dijo a la prensa el miércoles que la nación está en una “guerra económica total”. Además, hizo un llamado a una “cirugía económica” para eliminar las políticas rentistas y la corrupción.