Irán activa a Mohsen Rezai: Fue comandante de la Guardia Revolucionaria cuando se produjo la voladura de AMIA y lo busca Interpol
El nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, designó en las últimas horas al jerarca Mohsen Rezai como su nuevo asesor militar, en un movimiento que despertó alertas en Argentina: es uno de los oficiales acusados por haber participado del atentado a la AMIA y tiene una alerta roja de Interpol sobre su cabeza. La designación fue informada por la agencia iraní Mehr.
Rezai, de 71 años, ocupó diversos cargos en la estructura política y militar del régimen iraní. Fue comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución-Pasdaran entre los años 1993 y 1994. En la causa judicial por el atentado a la mutual judía que el 18 de julio de 1994 le costó la vida a 85 personas, se lo acusa de integrar el selecto grupo de “inteligencia que sometió a evaluación la propuesta de atentar contra nuestro país” en 1993, según consta en el informe oficial que tiene la Justicia argentina.
Siendo comandante de la Guardia de la Revolución respondía a las autoridades religiosas y “operaba fuera de la estructura militar establecida y en forma paralela a ésta”, agrega el informe.
Un testigo de identidad reservada confirmó a Rezai como jefe del Cuerpo de Guardias de la Revolución, y a Vahidi como comandante de las Fuerzas Al-Quds, “encargada de dirigir y coordinar todas las operaciones terroristas de Teherán u otras actividades relativas a la exportación de la revolución”.
Rezai “formaba parte de la oficina encargada del plan preliminar”, según el informe. “Dado que este plan fue resultado de un grupo de trabajo en equipo de los integrantes de la oficina de inteligencia, resultó lógico que a todos sus miembros se les adjudicara responsabilidad por su participación en el atentado”, agrega.
En la base de datos de Interpol, la alerta roja en su contra consigna cargos de “homicidio calificado, doblemente agravado (por haber sido cometido por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y lesiones graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples agravados por haber sido cometidos por odio racial o religioso”.
Rezai también fue vinculado al atentado contra la embajada de Israel en Argentina en 1992, que causó 22 muertos y 242 heridos. Su propio hijo, Ahmad, lo implicó en ese ataque tras desertar a Estados Unidos en 1998 y solicitar asilo político.
Hace unos años se abrió una polémica con Honduras, cuando en 2022 Rezai viajó a la asunción de Daniel Ortega como presidente reelecto del país centroamericano. Junto a él se encontraban Nicolás Maduro, entonces mandatario de Venezuela y Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
En el ámbito político, Rezai fue candidato en varias elecciones presidenciales, en 2005, 2009, 2013 y 2021, siempre dentro del sector conservador.