IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, en crisis terminal
En medio del escándalo por las presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), crece otro problema voluminoso dentro del Gobierno: el déficit que, a pesar de los recortes y faltas de pagos, viene acumulando la obra social de las Fuerzas Armadas durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, anexada la responsabilidad de Patricia Bullrich, quien conduce Gendarmería, Prefectura y PSA.
Otro frente de conflicto acaba de expandirse dentro de la cuestionada gestión del equipo de Petri: el exponencial incremento del déficit de IOSFA, tercera obra social del país por sus dimensiones, detrás de PAMI y IOMA.
Los estados contables de 2023 y 2024 de IOSFA, sobre los cuales lo primero que llama la atención es una anomalía, son alarmantes. Mientras que en el estado contable de 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, aparece, como total del pasivo para ese año, 66 mil millones de pesos, en el de 2024 se adjudica a 2023 un pasivo de 93 mil millones de pesos. 27 mil millones de pesos más que no se explican por qué se modificó.
¿A qué se debe esta diferencia sobre algo que ya estaba aprobado? Es algo sobre lo que el Ministerio de Defensa no respondió. Fuentes de IOSFA, en cambio, fueron muy críticas en sus afirmaciones: “Nadie nos dice a qué se debe ese dibujo, pero es un escándalo mayúsculo”.
Por otro lado, más allá de si el pasivo de 2023 fue de 66 mil millones de pesos o de 93 mil millones de pesos, el incremento en 2024, el primer año de Petri como ministro de Defensa, es notorio: alcanza los 173 mil millones de pesos.
Este aumento en el déficit de IOSFA pega fuerte si se tiene en cuenta que los afiliados vienen denunciando sucesivos recortes. Otra respuesta pendiente del Ministerio de Defensa.
No obstante, el teniente general retirado y jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas desde febrero de 2020 hasta enero de 2024, Juan Martín Paleo, sumó otro elemento, ya que a su juicio la responsabilidad no solo es de Petri, sino también de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ya que IOSFA cuenta entre sus afiliados a Gendarmería, Prefectura y PSA.