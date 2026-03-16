IOSFA explotada: Crecen los reclamos por millonarias deudas y caída de prestaciones en la Obra Social de las Fuerzas Armadas
El desamparo de los afiliados al IOSFA por la caída de prestaciones y la falta de atención en provincias enteras, se está haciendo sentir a lo largo y ancho del país; y el Gobierno no da señales por ahora de cómo se pagarán las deudas millonarias con los prestadores. El déficit de la tercera obra social más grande del país, con 550 mil afiliados, ahora en proceso de liquidación- supera los 200 mil millones de pesos (casi 300 mil millones, según otros cálculos).
En Mar del Plata, decenas de afiliados (hay unos 16 mil en la ciudad) se manifestaron frente a la sede de la obra social militar para denunciar el corte de servicios por parte del “último prestador” en la ciudad, un sanatorio privado.
La Asociación de Suboficiales de las FFAA y de Seguridad denunció que en toda la provincia de Formosa las prestaciones y tratamientos están suspendidos, y reintegros y medicamentos de alto costo demorados. “Transición de 365 días no significa suspensión e interrupción”, reclaman desde ASUBA al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y al coronel (R) Ariel Guzmán, designado el 19 de febrero administrador de la “IOSFA residual”.
“La disolución de la obra social ha sumergido a los afiliados en un limbo sanitario inaceptable”, agrega ASUBA en un video de youtube que registró 10 mil vistas.
En las últimas horas circuló la versión inherente a que “el ministro ha dispuesto que las Fuerzas Armadas dispongan de fondos para IOSFA de su propio presupuesto, ante la negativa del ministerio de Economía de afrontar la deuda”.
Cabe consignar que esta coyuntura se generó en el Gobierno de Javier Milei y fue creciendo en la gestión de Luis Petri –hoy diputado- en Defensa, en la cual pasaron tres presidentes distintos por IOSFA.
Uno de ellos, el contador mendocino Roberto Fiochi, había advertido el año pasado, que debía haber “adelantos o aportes del Tesoro” para nivelar el grave déficit.
Pero eso nunca sucedió, y con el déficit de 15 mil millones mensuales acumulativos, según cálculos la deuda ya asciende a $300 mil millones.
Ante la negativa del ministro Luis Caputo a destinar aportes a la obra social –Presti habría intercedido sin resultado- “el dinero lo van a sacar de las partidas de la fuerza. Van a hacer más ajuste para ello en distintas áreas”, reafirman fuentes ligadas a la severa problemática.