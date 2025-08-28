Invitan a recorrer “Retrato de cartas” en Sala Expandida de la Casa de la Cultura de Entre Ríos
La Casa de la Cultura de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, inaugurará el próximo 4 de septiembre a las 20 la muestra “Retrato de cartas”, de Victoria Yani, en el marco de Sala Expandida. La actividad tendrá acceso libre y gratuito.
La exposición propone un recorrido por el universo de la artista, quien explora la complejidad de la identidad humana a través del género del retrato temático. En paralelo, se realizarán dos intervenciones performáticas a cargo de Daiana Lezcano e Ivon Maltese, y una mesa de tarot a cargo de Anakena Herrera.
“He buscado jugar con elementos simbólicos, metáforas visuales y referencias culturales para enriquecer la narrativa de cada imagen, invitando al espectador a una lectura más profunda y personal”, señala Yani.
Victoria Yani nació en Paraná y es Profesora de Artes Visuales. Desde 2011 se formó en fotografía en talleres de la escuela de Artes Visuales, participó en capacitaciones y workshops, y completó sus estudios en la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos, obteniendo el título de Fotógrafa Profesional.
Sobre Sala Expandida
Sala Expandida ofrece un espacio a artistas de la provincia para exhibir sus obras combinando formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones, funcionando como vidriera para la difusión del arte provincial, tanto en formatos físicos como digitales. Además, fomenta la venta de obras y la economía creativa local.
Entre las exposiciones anteriores destacan “Remitente sin respuesta” de Juliana Faggi y “De la emoción al Photoshop” de Aranzazú Vallejo Bravo.
La muestra “Retrato de cartas” podrá visitarse de lunes a sábados, en los horarios de apertura de la Casa de la Cultura de Entre Ríos.