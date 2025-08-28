Maran Suites & Towers

Invitan a recorrer “Retrato de cartas” en Sala Expandida de la Casa de la Cultura de Entre Ríos

Redacción | 28/08/2025 | Cultura, Entre Ríos | No hay comentarios

La Casa de la Cultura de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, inaugurará el próximo 4 de septiembre a las 20 la muestra “Retrato de cartas”, de Victoria Yani, en el marco de Sala Expandida. La actividad tendrá acceso libre y gratuito.

La exposición propone un recorrido por el universo de la artista, quien explora la complejidad de la identidad humana a través del género del retrato temático. En paralelo, se realizarán dos intervenciones performáticas a cargo de Daiana Lezcano e Ivon Maltese, y una mesa de tarot a cargo de Anakena Herrera.

“He buscado jugar con elementos simbólicos, metáforas visuales y referencias culturales para enriquecer la narrativa de cada imagen, invitando al espectador a una lectura más profunda y personal”, señala Yani.

Victoria Yani nació en Paraná y es Profesora de Artes Visuales. Desde 2011 se formó en fotografía en talleres de la escuela de Artes Visuales, participó en capacitaciones y workshops, y completó sus estudios en la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos, obteniendo el título de Fotógrafa Profesional.

Sobre Sala Expandida
Sala Expandida ofrece un espacio a artistas de la provincia para exhibir sus obras combinando formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones, funcionando como vidriera para la difusión del arte provincial, tanto en formatos físicos como digitales. Además, fomenta la venta de obras y la economía creativa local.

Entre las exposiciones anteriores destacan “Remitente sin respuesta” de Juliana Faggi y “De la emoción al Photoshop” de Aranzazú Vallejo Bravo.

La muestra “Retrato de cartas” podrá visitarse de lunes a sábados, en los horarios de apertura de la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

