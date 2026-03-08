Investigan una explosión frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo
Una fuerte explosión se registró en la madrugada de este domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega. Según informó la policía local, no se reportaron víctimas tras el incidente.
La detonación ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada (hora local), precisó el departamento policial, que indicó además que todavía no hay información concluyente sobre el origen del estallido.
De acuerdo con la cadena pública NRK, que citó al comandante de policía Michael Dellemyr, la explosión afectó la entrada de la sección consular de la sede diplomática estadounidense.
“Alrededor de la 01:00 recibimos varios informes de una explosión. Llegamos poco después y confirmamos que había habido una explosión que afectó a la embajada de Estados Unidos”, explicó el oficial.
Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas como consecuencia del episodio. El jefe policial señaló además que los daños registrados fueron menores.
“Hay daños menores”, afirmó, aunque evitó brindar más detalles sobre el hecho. “No vamos a hacer comentarios sobre nada relacionado con el tipo de daños, qué es lo que ha explotado y detalles similares, más allá del hecho de que ha habido una explosión”, indicó, al remarcar que la investigación se encuentra en una fase muy temprana.
Más tarde, en declaraciones al canal TV2, el mismo oficial señaló que la policía “tiene una idea de la causa” y agregó: “Nos parece que se trata de un acto perpetrado por alguien”.
En su comunicado inicial, la policía informó que las fuerzas de seguridad de Oslo mantienen contacto con la misión diplomática estadounidense y que se desplegó un amplio operativo en la zona para investigar lo ocurrido.
El incidente se produce en un contexto de máxima alerta para las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente, tras las operaciones militares conjuntas de Washington e Israel contra Irán, que desataron una escalada de tensión en la región.
En las últimas horas, Teherán lanzó represalias contra múltiples objetivos industriales y diplomáticos en Medio Oriente. Sin embargo, la policía noruega aclaró que por el momento no existen indicios que vinculen la explosión frente a la embajada en Oslo con ese conflicto.