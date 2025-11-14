Investigan cómo se distribuyen el dengue y la leptospirosis en el Gran Santa Fe
Un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizó durante tres años una investigación destinada a conocer en profundidad la circulación real del dengue y la leptospirosis en el Gran Santa Fe, dos zoonosis relevantes para la región. El trabajo combinó muestreos de campo, encuestas y análisis socioambientales para detectar los factores que incrementan el riesgo de exposición en distintos barrios.
Los investigadores visitaron diversos sectores del área metropolitana para contrastar los datos oficiales del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) con la información recopilada en el territorio. Allí tomaron muestras de sangre a vecinos para determinar anticuerpos de dengue y leptospirosis, y realizaron encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas a estas enfermedades. El objetivo fue identificar cómo influyen las condiciones del ambiente, como la basura o el agua estancada, y los factores sociales, como la calidad de la vivienda, en el riesgo de enfermar.
El proyecto, denominado “Perfiles socio-ambientales diferenciales asociados a Dengue y Leptospirosis en el Gran Santa Fe”, está dirigido por Diego Mendicino, docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL) e investigador del Conicet, y cuenta con la participación de Leda Beltramo, estudiante de Sociología de la FHUC-UNL, entre otros integrantes.
Enfermedades en estudio y contexto nacional
La leptospirosis y el dengue figuran entre las principales zoonosis registradas en la ciudad y zonas aledañas. A nivel nacional, la información disponible sobre exposición real de la población es limitada, por lo que la investigación buscó complementar y corregir posibles sesgos del SNVS, que pueden dificultar la identificación de los grupos más vulnerables.
“Actualmente Leptospirosis y Dengue son consideradas las principales enfermedades zoonóticas en nuestra región (…) Se espera que, con el cambio climático, su impacto se incremente aún más”, destacó Mendicino.
Trabajo de campo y percepciones sociales
El equipo desarrolló tareas de campo durante tres años en barrios como Chalet, Colastiné Sur, Alto Verde y Vuelta del Paraguayo, articulando con vecinos para comprender la percepción del riesgo. Según Beltramo, “hay barrios que comparten muchas características ambientales, pero sus poblaciones no perciben estas enfermedades de la misma manera”.
Los investigadores remarcaron la importancia de combinar la evidencia científica con los saberes comunitarios. “Tratamos de socializar con los vecinos porque desde la Universidad tenemos evidencia científica (…) y los vecinos aportan la suya propia de convivir con estas condiciones”, explicó Mendicino.
Beltramo añadió que, en general, “la gente tiene más información sobre Dengue que sobre Leptospirosis”, especialmente en barrios afectados por inundaciones recientes, donde la permanencia del agua favorece a la bacteria que causa leptospirosis. En tanto, la fuerte presencia mediática de los brotes de dengue “hace que la gente le tenga más miedo”.
Objetivos, articulación institucional y equipo
El proyecto surgió ante la necesidad de identificar con mayor precisión los grupos de riesgo, superando los límites de los registros oficiales. Se trata de un estudio original a nivel local, ya que no existen antecedentes previos de investigaciones de epidemiología de campo que crucen datos oficiales con muestreos directos en humanos.
La iniciativa se realizó en colaboración con la Sección Control de Zoonosis y el Programa Provincial de Zoonosis del Ministerio de Salud de Santa Fe, integrando equipos territoriales y aportando información para la toma de decisiones sanitarias. Participaron docentes y estudiantes de diversas carreras de la UNL, así como investigadores de la UBA, la Universidad Federal de Bahía (Brasil) y el Conicet.
Además, en cada barrio se conformaron grupos promotores de salud integrados por investigadores, estudiantes y vecinos, con el propósito de continuar el trabajo en territorio tras el cierre del proyecto académico.
Sobre los CAI+D Orientados
La investigación forma parte del programa CAI+D Orientados a Problemas Sociales y Productivos, una herramienta de la UNL para impulsar proyectos que responden a necesidades concretas de la comunidad y fomentan el desarrollo sostenible. Este enfoque se basa en la coproducción de conocimiento entre academia y actores sociales, articulando saberes y recursos para generar resultados aplicables en territorio.