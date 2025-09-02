Investigan a exadministrador de escuelas del Arzobispado de Paraná por desvío millonario de fondos
El exadministrador y apoderado legal de cuatro instituciones educativas privadas del Arzobispado de Paraná, Víctor Adrián Godoy, está siendo investigado por el presunto desvío de 93 millones de pesos que debían destinarse al pago de sueldos y aportes docentes.
La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, dispuso este lunes el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Godoy, medida que abarca el período comprendido entre 2019 y agosto de 2024. El objetivo es esclarecer una presunta maniobra de defraudación a la administración pública mediante la utilización irregular de fondos estatales.
Este martes, la Arquidiócesis de Paraná emitió un comunicado en el que recordó que la investigación se inició tras una denuncia presentada por el Consejo General de Educación (CGE) por posibles adulteraciones en las rendiciones. Además, remarcaron que el Arzobispado se puso “a disposición desde el inicio para colaborar con la Justicia” y que incluso se constituyó como querellante en la causa.
En el mismo documento, la Arquidiócesis subrayó que la jueza Firpo ordenó la medida judicial contra Godoy en el marco de la investigación por el presunto delito de defraudación a la administración pública.
Finalmente, el comunicado concluyó: “Confiamos en el trabajo de quienes están a cargo de este proceso judicial. Como Iglesia, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en fidelidad a la misión pastoral y educativa que nos ha sido confiada”.
Fuente: Arquidiócesis Paraná