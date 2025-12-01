Investigaciones entrerrianas se destacaron en la fase tecnológica de la Feria Nacional de Educación
Seis proyectos representaron a Entre Ríos en la instancia nacional de la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología, correspondiente a la fase tecnológica, desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El estudiantado entrerriano mostró trabajos caracterizados por la creatividad, la innovación y el compromiso con las problemáticas abordadas.
Reconocimientos nacionales
Durante el cierre de la muestra, la Comisión Nacional de Valoración distinguió al proyecto “Gota a Gota Si No Se Agota”, de la Escuela Secundaria N.º 2 Delio Panizza de Villa Clara (departamento Villaguay), por su aporte en el cuidado del agua.
Además, el trabajo temático “La alimentación saludable es el camino a la salud”, elaborado por la Escuela de Educación Integral N.º 2 Azahares (departamento Concordia), recibió una mención especial otorgada por la provincia de La Rioja. La distinción fue entregada por el coordinador jurisdiccional de Ferias de Ciencias y Tecnología, José Gabriel Varas.
Proyectos entrerrianos participantes
La fase tecnológica se llevó a cabo en la Escuela Técnica N.º 9 Ingeniero Luis Augusto Huergo de CABA y reunió cinco proyectos ordinarios y uno perteneciente a la categoría temático. Todas las iniciativas tuvieron un desempeño destacado. Las instituciones participantes fueron:
- Escuela Técnica N.º 7 de San Justo (departamento Uruguay): “Equipo médico de rehabilitación motora”.
- Escuela Secundaria N.º 9 Domingo Faustino Sarmiento (departamento La Paz): “Codificando Latidos”.
- Escuela de Educación Técnica N.º 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia (departamento Uruguay): “Motolock”.
- Escuela Secundaria N.º 2 Dr. Delio Panizza de Villa Clara (departamento Villaguay): “Gota a Gota Si No Se Agota”.
- Escuela Secundaria N.º 2 Juan Mata Ibáñez de Rincón del Doll (departamento Victoria): “Autocover”.
- Escuela de Educación Integral N.º 2 Azahares (departamento Concordia), categoría temático: “La alimentación saludable es el camino a la salud”.
Un año de trabajo colaborativo
Finalizadas las instancias provinciales y nacionales, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del CGE destacó el compromiso sostenido a lo largo del ciclo lectivo y la labor conjunta entre estudiantes, docentes, equipos directivos, evaluadores, técnicos y familias.
Solo en 2025 se inscribieron más de 1100 proyectos, evidencia del dinamismo y la participación activa de las comunidades educativas entrerrianas en la Feria de Educación.
Desde la Coordinación señalaron que este camino reafirma que, cuando la escuela inspira, las y los estudiantes descubren que cada idea puede transformarse en un proyecto que trasciende las aulas, cobra vida y se proyecta hacia nuevos contextos donde se enriquece y crece.