Maran Suites & Towers

Investigaciones entrerrianas se destacaron en la fase tecnológica de la Feria Nacional de Educación

Redacción | 01/12/2025 | Educación, Entre Ríos | No hay comentarios

Seis proyectos representaron a Entre Ríos en la instancia nacional de la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología, correspondiente a la fase tecnológica, desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El estudiantado entrerriano mostró trabajos caracterizados por la creatividad, la innovación y el compromiso con las problemáticas abordadas.

Reconocimientos nacionales

Durante el cierre de la muestra, la Comisión Nacional de Valoración distinguió al proyecto “Gota a Gota Si No Se Agota”, de la Escuela Secundaria N.º 2 Delio Panizza de Villa Clara (departamento Villaguay), por su aporte en el cuidado del agua.

Además, el trabajo temático “La alimentación saludable es el camino a la salud”, elaborado por la Escuela de Educación Integral N.º 2 Azahares (departamento Concordia), recibió una mención especial otorgada por la provincia de La Rioja. La distinción fue entregada por el coordinador jurisdiccional de Ferias de Ciencias y Tecnología, José Gabriel Varas.

Proyectos entrerrianos participantes

La fase tecnológica se llevó a cabo en la Escuela Técnica N.º 9 Ingeniero Luis Augusto Huergo de CABA y reunió cinco proyectos ordinarios y uno perteneciente a la categoría temático. Todas las iniciativas tuvieron un desempeño destacado. Las instituciones participantes fueron:

  • Escuela Técnica N.º 7 de San Justo (departamento Uruguay): “Equipo médico de rehabilitación motora”.
  • Escuela Secundaria N.º 9 Domingo Faustino Sarmiento (departamento La Paz): “Codificando Latidos”.
  • Escuela de Educación Técnica N.º 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia (departamento Uruguay): “Motolock”.
  • Escuela Secundaria N.º 2 Dr. Delio Panizza de Villa Clara (departamento Villaguay): “Gota a Gota Si No Se Agota”.
  • Escuela Secundaria N.º 2 Juan Mata Ibáñez de Rincón del Doll (departamento Victoria): “Autocover”.
  • Escuela de Educación Integral N.º 2 Azahares (departamento Concordia), categoría temático: “La alimentación saludable es el camino a la salud”.

Un año de trabajo colaborativo

Finalizadas las instancias provinciales y nacionales, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del CGE destacó el compromiso sostenido a lo largo del ciclo lectivo y la labor conjunta entre estudiantes, docentes, equipos directivos, evaluadores, técnicos y familias.

Solo en 2025 se inscribieron más de 1100 proyectos, evidencia del dinamismo y la participación activa de las comunidades educativas entrerrianas en la Feria de Educación.

Desde la Coordinación señalaron que este camino reafirma que, cuando la escuela inspira, las y los estudiantes descubren que cada idea puede transformarse en un proyecto que trasciende las aulas, cobra vida y se proyecta hacia nuevos contextos donde se enriquece y crece.

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X