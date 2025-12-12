Investigación a la AFA: En la finca de Pilar allanada secuestraron autos de lujo y motos de alta cilindrada
En la mansión de Pilar, atribuida a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, por orden del juez Daniel Rafecas, la Justicia realizó el mayor secuestro de vehículos de lujo de los últimos años. Incautaron una flota de 45 autos, entre ellos una Ferrari F430 valuada en más de US$ 500.000, y siete motos de alta cilindrada.
Tanto la mansión allanada como los vehículos están a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyos dueños son el dirigente de AFA Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Ninguno tiene la capacidad económica para adquirir bienes de ese tipo.
Por ello, la Coalición Cívica denunció la presunta vinculación con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.
De este modo, Matías Yofe, Elisa Carrió y Facundo del Gaiso denunciaron que Luciano Pantano y Ana Lucía Conte podrían ser testaferros de los dirigentes de AFA.
En la actualidad, la empresa dueña de la mansión que hoy fue allanada, tiene en su haber 59 vehículos, pero en poco más de tres años movió más de 100 según registros históricos, entre 2022 y fines de noviembre de 2025.
LA LISTA DE LOS VEHÍCULOS DE LUJO SECUESTRADOS EN LA MANSIÓN ATRIBUIDA A CHIQUI TAPIA Y TOVIGGINO
La Justicia incautó más de 50 vehículos de lujo en una mansión de Pilar atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en uno de los mayores decomisos de autos de alta gama… pic.twitter.com/kac2vpsdHg
— Clarín (@clarincom) December 12, 2025
El listado es obsceno si se tiene en cuenta que la firma, creada en 2021 bajo el nombre Central Drinks, se inició con un capital de apenas 300 mil pesos y recién a mediados de 2024 pegó un saltó económico con una inyección de 58 millones de pesos, cifra que de ninguna manera alcanzan a cubrir el valor de la lujosa mansión con helipuerto, haras de caballos y otros lujos: ni mucho menos el garage repleto de autos.
Otro dato que se destaca es que 35 de los 120 vehículos fueron anotados en oficinas de la provincia de Santiago del Estero, provincia de donde es Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia en AFA y presidente de Central Córdoba de Santiago del Estero.
La totalidad de los autos, camionetas, motos y demás fue adquirida, además, entre el 2 de mayo de 2022, cuando ingresó a la compañía un Gol Trend 2020, y el 26 de noviembre pasado, cuando la firma anotó bajo su dominio un Porsche 911 Carrera GTS, modelo 2025.
La Justicia encontró los vehículos en el gigantesco galpón de la propiedad en Villa Rosa, ubicado justo junto a la cancha de paddle, pasando un imponente estable de caballos de equitación.