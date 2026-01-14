Intimaron a Vassalli a pagar salarios adeudados en un plazo de 24 horas
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe intimó a la empresa Vassalli Fabril S.A., con sede en la ciudad de Firmat, a que acredite en un plazo de 24 horas hábiles el pago de los salarios adeudados a sus trabajadores, en el marco del conflicto laboral que afecta a unos 256 empleados.
La medida se adoptó luego de reiterados incumplimientos empresariales de los acuerdos firmados ante la cartera laboral provincial, y tras las denuncias presentadas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Firmat y la Asociación de Supervisores Metalmecánicos de la República Argentina (ASIMRA).
Precisamente el viernes pasado desde la UOM presentaron una nota formal ante la cartera laboral de la provincia para denunciar el incumplimiento por parte de la empresa y exigir el pago de los salarios ante la delicada situación que atraviesan los empleados de la firma, que desde hace meses no perciben sus haberes.
“Lo que estamos viendo es que los titulares plantearon que no estaban en condiciones de afrontar los pagos y continuar con la operatoria de venta. Entendemos que la situación ahora depende de que se efectivice esa operación, es decir la venta, exclusivamente”, reconoció el secretario de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, Julio Genesini.
Consultado sobre las medidas de fuerza que realizaron días atrás los trabajadores con cortes de rutas incluidos y la posibilidad de que el conflicto escale, Genesini señaló: “Hay una situación de incertidumbre y en ese marco pueden darse situaciones de protesta de los trabajadores como para visibilizar la situación. Lo que aspiramos en definitiva es que se mantenga la paz social y ver si en un momento se puede reconducir la situación de esta empresa”.
El conflicto se inició cuando la UOM solicitó la intervención del Ministerio al denunciar la falta de pago de salarios, así como la retención indebida y no depósito de aportes correspondientes a obra social, cuota sindical, seguro de vida y sepelio. Ante esta situación, los trabajadores resolvieron avanzar con una retención de tareas. En paralelo, ASIMRA también requirió audiencias por la falta de pago a sus representados.
En una primera instancia, la empresa compareció ante el organismo laboral, pero luego dejó de asistir a las audiencias, comunicando posteriormente el cierre de la firma e imputando a la UOM supuestas acciones de compulsión a la huelga y hostigamiento. Asimismo, Vassalli intentó plantear la incompetencia del Ministerio de Trabajo provincial, argumento que fue rechazado de plano por el organismo.