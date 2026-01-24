Intervención policial por caza ilegal en la costa del río Gualeguay: secuestraron armas y hallaron carpinchos faenados
Personal policial de la Comisaría General Urquiza – Paso de la Laguna intervino en un procedimiento por presunta caza ilegal realizado en la zona costera del río Gualeguay, más precisamente en la Estancia “Rincón Raíces”. El operativo se inició tras un requerimiento del encargado del establecimiento rural, quien alertó sobre la posible presencia de cazadores furtivos en el lugar.
Al arribar al sitio y realizar un recorrido por la costa, los efectivos detectaron un campamento improvisado, donde se identificó a cuatro personas mayores de edad, de 51, 32, 27 y 26 años. Durante la inspección se procedió al secuestro de tres armas de fuego, consistentes en dos escopetas calibre 16 y una carabina calibre .22 largo, las cuales fueron formalmente incautadas conforme a la normativa vigente.
En una zona de arboleda cercana al campamento, el personal policial halló cuatro ejemplares de carpincho faenados, lo que derivó en la apertura de un nuevo procedimiento por infracción a la Ley de Caza. La Fiscalía interviniente avaló el accionar policial y dispuso la correcta identificación de los involucrados.
Si bien los ejemplares faenados no fueron decomisados, estos fueron devueltos a los infractores, quienes quedaron sujetos a actuaciones por violación a la legislación que regula la actividad cinegética en la provincia.
En el operativo participaron efectivos de la Comisaría General Urquiza, la Subcomisaría Estación Raíces y la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Villaguay, quienes labraron las actuaciones correspondientes y dieron intervención a las autoridades judiciales competentes.
Fuente: El Once