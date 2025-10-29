Internos de la Unidad Penal N° 1 reparan la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Paraná
En el marco de los programas de resocialización y capacitación laboral del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, un grupo de internos de la Unidad Penal N° 1, con salida transitoria, lleva adelante importantes trabajos de reparación y reacondicionamiento en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Paraná.
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, recorrió las obras junto al director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, y el padre Miguel, responsable del templo.
Las tareas comprenden la reparación integral del techo, con el objetivo de solucionar problemas de filtraciones y humedad, y una posterior etapa de pintura, para dejar la iglesia en condiciones óptimas antes de los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre.
Roncaglia explicó el origen de la iniciativa: “Hace unos días me reuní con el Padre Miguel y nos contó que su parroquia se llovía, había mucha humedad y riesgo de caída del techo. Lo conversé con el Director General del Servicio y, en el marco de los talleres de laborterapia y salidas transitorias, trajimos a internos a trabajar en este lugar. Hoy hay cinco de ellos y un maestro industrial. Ya empezamos la reparación y estamos arreglando el techo; ya hubo una tormenta y no entra agua”.
El ministro destacó que la acción forma parte del proceso de resocialización de los internos: “Hay un lema en la Unidad N° 1 que dice: Educación y trabajo para la libertad. Es importante que estén ocupados y formándose para reinsertarse socialmente”.
Por su parte, el padre Miguel agradeció el acompañamiento: “El señor fue allanando los caminos. Pudimos concretar un encuentro con el ministro y surgió esto de poder ayudar también a la parroquia en estas cuestiones que, la verdad, no podemos afrontar por la cuestión económica. Por eso, estoy muy agradecido con las autoridades que han venido a ayudarnos con esta tarea”.
Finalmente, Alejandro Miotti destacó que “este tipo de acciones ya las venimos desarrollando en otros sectores de la comunidad y nos dan muy buenos resultados. Es una forma de colaborar con la sociedad y, además, brindar instancias de formación y trabajo para los internos”.