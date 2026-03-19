Internaron en Buenos Aires al guitarrista de AC/DC, Stevie Young
El guitarrista rítmico de AC/DC Stevie Young fue internado en Buenos Aires, a pocos días del regreso del grupo australiano al estadio de River Plate. “Al llegar, no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”, señalaron en un comunicado.
Young, de 69 años, fue ingresado al centro médico a pocos días del primer recital de AC/DC como parte de la gira “Power Up Tour”, programado para el próximo lunes. “Por precaución, se le están realizando todas las pruebas necesarias”, agregó un portavoz a la agencia Reuters.
Stevie Young, que ocupa desde 2014 el puesto de guitarrista rítmico tras la salida de Malcolm Young por razones médicas, es considerado un pilar fundamental para el actual sonido de la banda.
El grupo de rock aterrizó este miércoles por la tarde al aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, tras presentarse en Chile. La vuelta de la banda australiana a la Argentina es parte de su “Power Up Tour”, con una primera fecha el 23 de marzo en el Estadio River Plate.
Tras 16 años de ausencia en el país, AC/DC prepara un regreso muy esperado en un recinto emblemático. El viernes 27 y el martes 31 de este mes serán sus otras presentaciones, con localidades agotadas.
La formación actual reúne a Brian Johnson como vocalista, Angus Young en la guitarra líder, Stevie Young en la guitarra rítmica, Matt Laug en la batería y Chris Chaney en el bajo.
Juntos mantienen la esencia del sonido clásico e inconfundible del grupo, con un repertorio preparado para un reencuentro multitudinario.
El nombre del tour proviene de “Power Up”, el 17º disco de estudio de AC/DC, lanzado en 2020 como homenaje a Malcolm Young. El álbum, concebido a partir de riffs inéditos de Malcolm y Angus, invita a los fanáticos a escuchar nuevo material junto a los clásicos de siempre, en lo que se anuncia como una velada de tributo y celebración.
La relación entre AC/DC y el público argentino es reconocida por su intensidad. La última visita al país fue en diciembre de 2009, cuando la banda llenó el estadio Monumental durante tres noches consecutivas, registro que quedó plasmado en el DVD y disco “Live at River Plate”, publicado en 2012. Esos conciertos figuran entre los grandes hitos del rock internacional en Argentina.