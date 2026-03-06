Internaron de urgencia a Guillermo Coppola en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión pulmonar
Guillermo Coppola fue internado de urgencia en la Fundación Favaloro debido a un cuadro de hipertensión pulmonar. Por el momento, su entorno mantiene el hermetismo sobre el estado de salud del exmanager de Diego Maradona, de 76 años. La familia ha preferido no brindar ningún detalle de la situación. La información la brindó inicialmente el periodista Federico Flowes, en El Observador.
“El empresario ya tuvo varios antecedentes de internación de salud por problemas respiratorios desde que tuvo Covid a esta parte, son secuelas que le quedaron y desde ahí tuvo afecciones respiratorias”, expresó Flowers posteriormente vía X.
En 2021 Coppola estuvo más de 13 días en terapia intensiva en estado delicado a raíz del Covid-19. Él mismo había contado tras obtener el alta en aquel entonces que tuvo que someterse a un tratamiento especial para recuperar la capacidad pulmonar perdida, y que nunca volvió a estar al 100%.
En abril de 2025, en el contexto del juicio por la muerte de Diego Maradona, que luego fue anulado por la participación de la jueza Julieta Makintach en una filmación que pretendía reflejar el proceso, el empresario contó los problemas médicos que estaba enfrentando.
“La salud ahí, ahí. Estoy siempre ahí con un pulmón, la fibrosis pulmonar, que te hace agitar un poco más, pero bueno… feliz de la vida”, había manifestado en conversación con El Nueve.