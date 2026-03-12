Interna libertaria no tiene fin: Un tuitero de Santiago Caputo fue despedido como asesor de Presti en el Ministerio de Defensa
En medio de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, un tuitero y columnista del streaming Carajo, de la escudería del asesor presidencial, fue removido del Ministerio de Defensa donde se desempeñaba como asesor del ministro Carlos Presti, y supo ocupar durante varias semanas una oficina en el Edificio Libertador.
Se trata de Nicolás Promanzio, panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual del ciclo La Misa, el programa que conduce el Gordo Dan, que el 20 de diciembre había anunciado que se sumaría a la por entonces nueva gestión de Presti.
Surgido de Las Fuerzas del Cielo, este joven rosarino egresado como licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Austral tuvo acceso al Ministerio de Defensa, primero con Luis Petri y luego con Presti. Así, realizó coberturas de ejercicios conjuntos entre las Fuerzas Armadas y sus similares de los Estados Unidos y, desde un lugar de privilegio, cubrió la presentación de los aviones supersónicos F-16, en la base área de Río Cuarto, en diciembre pasado.
Promanzio descartó que su salida se vincule a la interna entre el asesor presidencial y la secretaria general de la Presidencia. “Durante el verano estuve en conversaciones con diversas personas sobre el tema y después de reflexionarlo profundamente y poner todo en la balanza decidí que era mejor seguir colaborando desde afuera en mi rol de comunicador, que viene creciendo fuertemente en los últimos años, y que le sirve más a las fuerzas dado que no hay nadie más que haga lo mismo”, explicó. De hecho, el joven acaba de lanzar un nuevo canal de comunicación digital.