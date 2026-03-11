Interna en La Rural: “Muchos socios y productores me piden que siga al frente”, anticipa Nicolás Pino
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respondió públicamente a su vicepresidente, Marcos Pereda Born, luego de que este anunciara que se presentará como candidato con una lista propia en las próximas elecciones de la entidad. En medio de una creciente interna, Pino aseguró que muchos socios y productores le piden que continúe al frente de la institución.
“Frente a las declaraciones del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad”, expresó Pino este miércoles en un mensaje difundido a través de la red social X.
Ante las críticas sobre un eventual cuarto mandato al frente de la SRA, el dirigente rural afirmó sentirse “motivado” y entusiasmado con la posibilidad de continuar, aunque evitó confirmar si competirá en las elecciones previstas para septiembre. “Lo evaluaré en los próximos días y tomaré una decisión al respecto”, señaló.
En su mensaje, Pino también repasó logros de su gestión, al remarcar que cuando asumió la entidad estaba “casi quebrada” y tenía dificultades para pagar sueldos. Según indicó, hoy la Sociedad Rural Argentina se encuentra saneada económica y financieramente, con proyectos en marcha y varios ya concretados.
Además, destacó que a través del diálogo con el Gobierno se consiguieron avances para el sector, entre ellos la baja persistente de las retenciones a las exportaciones.
La candidatura de Pereda Born
Las declaraciones de Pino se produjeron luego de que Marcos Pereda Born anunciara en Expoagro su candidatura a presidente de la entidad, con una lista por fuera del oficialismo, lo que implicaría enfrentar a la actual conducción en los comicios de septiembre.
En diálogo con Chacra TV, Pereda Born sostuvo que Pino “de ninguna manera debiera presentarse” a un nuevo mandato, al argumentar que ya alcanzó el límite de tres mandatos consecutivos establecido en el reglamento de la institución. El vicepresidente recordó además que esa restricción fue incorporada mediante una reforma estatutaria impulsada por el propio oficialismo.
La disputa por la interpretación del estatuto
El conflicto interno surge a partir de la reforma del estatuto aprobada en 2023, durante la gestión de Pino. Con ese cambio, se eliminó la reelección indefinida y se fijó un máximo de tres mandatos consecutivos.
El actual presidente sostiene que el conteo de mandatos debería comenzar a partir de la entrada en vigencia del nuevo estatuto en 2023, y no desde 2021, cuando inició su primer período. Esa interpretación abriría la puerta a una nueva postulación.
Sin embargo, sectores opositores dentro de la entidad rechazan esa lectura, entre ellos el propio Pereda Born, quien consideró que “lo natural y lo bueno para la institución es hacerla fuerte y no debilitarla tratando de tensionar interpretaciones del estatuto”.
Carta de socios contra la reelección
La disputa interna se intensificó a fines de febrero, cuando comenzó a circular en grupos de WhatsApp de integrantes de la SRA una carta firmada por socios que rechazan la posible reelección de Pino.
El texto advertía que “no podemos convertirnos en un ejemplo más de aquello que criticamos: dirigentes más preocupados por aferrarse a un sillón que por promover nuevas voces en el sector”.
Además, planteaba que seis años de gestión son suficientes para cualquier proyecto y subrayaba que “la alternancia no es una opción, es una garantía de salud democrática”, al tiempo que mencionaba preocupaciones por un posible “retroceso institucional”, “violación del estatuto” y la necesidad de una renovación en la conducción.