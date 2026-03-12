Interceptan transporte irregular de envases de fitosanitarios en el Túnel Subfluvial
Un operativo de control realizado en el Puesto del Túnel Subfluvial permitió a la Policía de Entre Ríos interceptar un cargamento irregular de 147 envases vacíos de fitosanitarios que eran transportados sin la documentación ni los protocolos de seguridad exigidos por la normativa vigente.
El procedimiento se llevó adelante cuando personal policial de guardia identificó un vehículo marca Volkswagen que egresaba de la provincia, en el cual se trasladaban los recipientes sin cumplir con lo establecido por la Ley Nacional N° 27.279, que regula la gestión de envases vacíos de fitosanitarios.
Tras la detección, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades y posibles sanciones, y remarcó que los controles en puntos estratégicos resultan fundamentales para evitar la circulación de residuos peligrosos fuera de los canales habilitados.
De acuerdo a lo informado, tanto la empresa transportista como los choferes manifestaron ser residentes de la provincia de Santa Fe.
Desde el área ambiental también advirtieron que el tráfico de envases vacíos para reutilizarlos en el transporte de productos de limpieza es una práctica ilegal y altamente peligrosa, ya que estos recipientes pueden conservar restos químicos potencialmente tóxicos que representan un serio riesgo para la salud.
En ese sentido, se instó a la ciudadanía a no adquirir productos de procedencia dudosa y a denunciar cualquier acopio o traslado irregular de este tipo de envases.
Los 147 envases decomisados quedaron bajo resguardo policial y serán trasladados en las próximas horas a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitado, administrado por la Asociación Campo Limpio.
De esta manera, el Gobierno de Entre Ríos ratificó la continuidad de los operativos de fiscalización en rutas y puntos de acceso provinciales, con el objetivo de erradicar circuitos clandestinos y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad ambiental.