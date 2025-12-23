Intercambio de mensajes protocolares entre Milei y la Iglesia, pero otra vez no hubo audiencia
En un gesto de distensión con la Iglesia, el presidente Javier Milei intercambió mensajes con los obispos argentinos con motivo de la Navidad, en un contexto marcado por la falta de diálogo directo entre el Ejecutivo y la jerarquía eclesiástica. Si bien no hubo reunión presencial, el mandatario respondió a la carta enviada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y destacó que “valoro el llamado a la reflexión y a la paz social”.
La misiva de la Iglesia fue enviada días antes de las fiestas y estuvo dirigida al Presidente y a su equipo de gobierno. En ella, la Comisión Ejecutiva de la CEA expresó un “cordial y fraterno saludo” por la proximidad de la Navidad. El texto lleva las firmas de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.
En el mensaje, los obispos señalaron que la celebración navideña invita a “volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén”, y remarcaron que ese mensaje impulsa a trabajar por una “verdadera cultura del encuentro”. Además, manifestaron su deseo de una paz social sólida, basada en el cuidado de cada persona, con especial atención a los pobres, los trabajadores y los adultos mayores.
Desde la Iglesia también expresaron su disposición a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino, desde la misión que desarrolla en todo el país, y concluyeron su carta pidiendo que Dios fortalezca al Presidente en su gestión y que, bajo la protección de la Virgen de Luján, la Argentina avance hacia un futuro con más esperanza, justicia y fraternidad.
La respuesta de Javier Milei llegó en forma de carta dirigida al titular de la CEA. Allí, el Presidente agradeció el saludo y los deseos recibidos y subrayó que “valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común”. En ese sentido, afirmó que su gobierno trabaja para generar condiciones de dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, con foco en los sectores más vulnerables.
El mandatario también destacó que aprecia la voluntad de la Iglesia de contribuir al bienestar del país y aseguró su compromiso con un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho. Milei cerró su mensaje enviando sus mejores deseos de una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina.
El intercambio epistolar fue leído como una señal de acercamiento institucional, aunque persiste la distancia política entre el Gobierno nacional y la Iglesia, especialmente luego de que el Presidente no respondiera el pedido de audiencia formulado por la CEA durante el año pasado.