Inter Miami vs. Orlando City: semifinales de la Leagues Cup 2025 sin certeza sobre Messi
Con Lionel Messi en duda, Inter Miami se enfrentará este miércoles a Orlando City desde las 21.30 en el Chase Stadium por las semifinales de la Leagues Cup 2025, en una nueva edición del Clásico del Sol.
Las Garzas vienen de eliminar en cuartos de final a los Tigres de Monterrey, equipo de Ángel Correa, mientras que Orlando City avanzó tras dejar afuera a Toluca, vigente campeón de la Liga MX.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano buscará el pase a la final, en lo que será la última presentación de Messi y Rodrigo De Paul antes de sumarse a la Selección argentina para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de la próxima semana.
Probable formación de Inter Miami vs. Orlando City:
- Inter Miami (DT: Javier Mascherano): Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez.
- Orlando City (DT: Óscar Pareja): Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Atuesta, Araujo; Pasalic, Ojeda, Angulo; Muriel.
Detalles del partido:
- Hora: 21.30
- TV: Apple TV
- Árbitro: Walter Alexander López Castellanos
- VAR: Ismael Alexander Cornejo Meléndez
- Estadio: Chase Stadium, Miami