Inter Miami sale de gira por Sudamérica pero no toca a la Argentina de Messi
El Inter Miami de Lionel Messi emprenderá una gira por Sudamérica como parte de su preparación para la temporada 2026, en el inicio de su séptima campaña en la MLS. El club estadounidense confirmó encuentros ante tres históricos del continente: Alianza Lima en Perú, Atlético Nacional en Colombia y Barcelona de Guayaquil en Ecuador.
Estos amistosos, programados para el 24 y 31 de enero y el 7 de febrero, marcarán el punto de partida de una pretemporada exigente en un año clave para la franquicia y su máxima estrella.
La gira comenzará el sábado 24 del próximo año en Lima, donde Las Garzas jugarán por segunda temporada consecutiva, aunque esta vez será en el estadio Alejandro Villanueva frente a Alianza Lima, que suma 25 títulos de Primera División y es uno de los clubes más laureados de su país.
La segunda parada tendrá lugar el sábado 31 del primer mes del 2026 en Medellín, donde el equipo enfrentará al equipo cafetero en el estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional es el conjunto más ganador de Colombia con 18 campeonatos nacionales y dos Copas Libertadores.
El recorrido sudamericano finalizará el sábado 7 de febrero en Guayaquil con el cruce ante Barcelona en el Monumental Banco Pichincha, en lo que será el primer antecedente del Inter Miami ante un equipo ecuatoriano, que en este caso es el más laureado del país con 16 campeonatos.
La programación de partidos ante clubes de alta jerarquía regional responde a la intención de elevar el nivel competitivo del plantel, además de fortalecer el vínculo con la afición sudamericana y enfrentar a rivales habituados a torneos internacionales. Esta etapa anticipa exigencias máximas para el equipo y el cuerpo técnico, con la mira puesta en una temporada marcada por el objetivo de repetir el título de la MLS y afrontar la Concachampions antes del Mundial 2026.
La agenda
Sábado 24 de enero de 2026
Inter Miami vs. Alianza Lima, Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Sábado 31 de enero de 2026
Inter Miami vs. Atlético Nacional, Estadio Atanasio Girardot, Medellín
Sábado 7 de febrero de 2026
Inter Miami vs. Barcelona de Guayaquil, Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil.