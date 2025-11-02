Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá su futuro en el Chase Stadium
El Inter Miami cayó 2-1 frente a Nashville Soccer Club por el encuentro correspondiente al partido de vuelta de la primera ronda de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS). Lionel Messi anotó el descuento para Las Garzas. La serie continuó abierta y deberán disputar un partido para definirla, el mismo se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre a las 2: 00p.m en el Chase Stadium.
Los dos goles del elenco liderado por el director técnico estadounidense B. J. Callaghan fueron realizados por el centro delantero Sam Surridge y el lateral derecho Josh Bauer. Mientras que el único tanto del equipo comandado por el entrenador argentino Javier Mascherano llegó de la mano del extremo derecho Lionel Andrés Messi.
Durante el transcurso del primer tiempo del enfrentamiento, “Los Chicos” de Nashville realizaron un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo y sorprendieron a las líneas defensivas de “Las Garzas”.
A los 9 minutos, Nashville Soccer Club abrió el marcador del Geodis Park aprovechando un polémico fallo del juez que vio penal donde no lo hubo. El atacante Sam Surridge ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos y festejó el temprano 1-0.
Además, en el minuto 45, el conjunto local amplió su ventaja en el marcador. El lateral Josh Bauer aprovechó un grave error defensivo, en un tiro de esquina a su favor, y realizó un disparo dentro del área chica que envió la pelota al fondo de la red.
En el complemento, Nashville regresó al terreno de juego con una actitud conservadora que se reflejó en el planteo defensivo, el mismo se basó en bajar sus líneas para acumular jugadores.
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 2, 2025
Inter merodeaba el arco de su rival, y a los 45 minutos, De Paul combinó con Lionel Messi quien realizó una sorprendente jugada individual que finalizó con un disparo preciso, descolocando al arquero Joe Willis. Golazo.
En los instantes finales, el equipo de Mascherano realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo para concretar el empate. Pero, las imprecisiones en las definiciones que podían revertir el resultado terminaron sentenciando su caida en condición de visitante.