Inter Miami no hizo pie en Perú y cayó 3-0 frente a Alianza Lima
En su primer amistoso de pretemporada, Inter Miami fue goleado 3-0 por Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú. Paolo Guerrero, con un doblete, y Luis Ramos marcaron los goles del conjunto peruano, mientras que Lionel Messi fue titular y jugó 62 minutos en el equipo dirigido por Javier Mascherano.
El estreno oficial del calendario preparatorio dejó un sabor amargo para Las Garzas, que no lograron hacer pie en el primer tiempo. El local neutralizó los circuitos de juego, forzó al rival a saltar líneas, recuperó la pelota con facilidad y explotó los espacios defensivos del equipo de la MLS. Así, a los 20 minutos, llegó un primer aviso con un remate desviado desde el vértice izquierdo del área.
A los 23′, Guerrero desperdició una ocasión inmejorable en el área chica, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego. Sin embargo, el delantero peruano se tomó revancha rápidamente: a los 28′, capturó un rebote de Dayne St. Clair y abrió el marcador con un cabezazo. El doblete llegó a los 34′, tras una mala salida defensiva del conjunto estadounidense.
Inter Miami intentó reaccionar apoyado en el talento del ocho veces ganador del Balón de Oro. Messi dejó destellos, pero no encontró socios en ataque. En la última del primer tiempo, Yannick Bright conectó de cabeza un centro del capitán argentino, aunque el remate se fue por encima del travesaño.
En el complemento, el trámite se volvió más dinámico, con llegadas en ambos arcos. Luis Suárez tuvo dos chances claras, una de ellas contenida por Guillermo Viscarra, mientras que St. Clair evitó el tercero ante Kevin Quevedo. A los 59′, Alan Cantero falló un mano a mano increíble para los aliancistas.
A los 62 minutos, Mascherano dispuso una batería de cambios y Messi dejó el campo junto a Suárez y Rodrigo De Paul, para dar ingreso a David Ayala, David Ruiz y Daniel Pinter. Tras esas modificaciones, Inter Miami continuó sin respuestas y Alianza Lima selló el 3-0 a los 72′, con una definición de Luis Ramos.
Más allá del resultado, el encuentro sirvió para que el equipo de Florida sume rodaje y pruebe variantes. Fueron titulares St. Clair y Sergio Reguilón, dos refuerzos de la temporada. Además, el club compró el pase de Tadeo Allende —con contrato hasta 2030—, retuvo a Rocco Ríos Novo, acordó la llegada de Luis Barraza y negocia por Germán Berterame.
Del lado local, Pablo Guede le dio minutos a sus incorporaciones: Jairo Vélez fue titular y Federico Girotti, Luis Ramos y Alan Cantero ingresaron desde el banco. Cantero, en particular, venía de destacarse en la Serie Río de La Plata.
Ahora, Inter Miami buscará dar vuelta la página en su gira sudamericana. El 31 de enero visitará a Atlético Nacional en Medellín; el 7 de febrero de 2026 enfrentará a Barcelona SC en Guayaquil; y el 13 de febrero jugará ante Independiente del Valle en Puerto Rico, como parte del Tour de Campeones 2026. Estos compromisos serán claves para llegar en forma al inicio de una temporada en la que el club intentará defender la MLS y pelear por la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup, su gran objetivo.
En la previa del partido, Alianza Lima estuvo en el centro de la escena por una denuncia judicial contra tres futbolistas del plantel, situación que, junto a cuestiones de seguridad y logística, derivó en el adelanto del horario del encuentro.
Formaciones
Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Mateo Silvetti, Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.
Estadio: Alejandro Villanueva (Lima, Perú)